Восемь жителей Карачаево-Черкесии задержаны в ходе спецоперации

04 октября 2018, 20:57

Задержанные в Ногайском районе Карачаево-Черкесии являются приверженцами запрещенной в России экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра", заявили сегодня в ФСБ.

Совместная спецоперация ФСБ и МВД, в результате которой были задержаны 8 жителей республики, прошла сегодня утром.

"Задержанные являются сторонниками идеологии исламистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра", запрещенной в России", - сообщил источник в центральном аппарате МВД, которого цитирует РБК.

"Ат-Такфир валь-Хиджра"* - международная группировка религиозных радикалов, созданная в 1971 году в Египте. Деятельность организации в Египте была запрещена властями в 1977 году, после чего ее сторонники начали проявлять активность в других странах. 15 сентября 2010 года Верховный суд России признал эту организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны.

"Члены экстремистской группы вынашивали идею создания на территории Северокавказского региона государства с шариатской формой правления", - приводит слова сотрудника пресс-службы Управления ФСБ по Карачаево-Черкесии ТАСС.

При обыске по месту проживания задержанных "изъято огнестрельное оружие, электронные носители и религиозная литература экстремистской направленности", сообщил со ссылкой на представителя УФСБ "Интерфакс-Юг".

По состоянию на 20.50 на сайтах Главного управления МВД, Следственного управления Следственного комитета и прокуратуры Карачаево-Черкесии нет информации о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных в Ногайском районе граждан.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце мая ФСБ заявила о задержании 11 членов ячейки запрещенной в России судом экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра", которая действовала в двух районах Карачаево-Черкесии.

* - организация признана экстремистской и запрещена в России судом.