Число госпитализированных детей в Каспийске достигло 31

04 октября 2018, 20:52

31 ребенок остается в каспийской больнице с острой кишечной инфекцией. Медицинские бригады обследовали более тысячи детей в городе, сообщили в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября Минздрав сообщил, что в Каспийске отравились 29 детей, из них 23 были госпитализированы. В тот же день Следком проинформировал, что число госпитализированных возросло до 26. Роспотребнадзор заявил, что возбудителем инфекции стала сальмонелла, и начал проверку школы и поставщиков питания.

В июле Минздрав Дагестана привел данные о том, что в республиканский центр инфекционных болезней ежедневно поступает по 45-50 пациентов, большинство заболевших - дети. Врачи связали заболеваемость с пищевыми продуктами, а представители Роспотребнадзора - с качеством морской и питьевой воды.

"На сегодняшний день в больнице города Каспийска находится 31 ребенок, у которого диагностировали острую кишечную инфекцию", - цитирует представителя Минздрава региона "Интерфакс".

По его данным, в ходе подворных обходов 32 медицинских бригады обследовали более тысячи детей.

2 октября в Каспийской центральной городской больнице оставались 23 школьника. Их состояние врачи назвали удовлетворительным. К тому времени в Каспийске медицинские бригады, которые проводят подворовые обходы, осмотрели почти 900 детей, сообщил Минздрав Дагестана 2 октября на своем сайте.