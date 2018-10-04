04 октября 2018, 20:52

Число госпитализированных детей в Каспийске достигло 31

31 ребенок остается в каспийской больнице с острой кишечной инфекцией. Медицинские бригады обследовали более тысячи детей в городе, сообщили в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября Минздрав сообщил, что в Каспийске отравились 29 детей, из них 23 были госпитализированы. В тот же день Следком проинформировал, что число госпитализированных возросло до 26. Роспотребнадзор заявил, что возбудителем инфекции стала сальмонелла, и начал проверку школы и поставщиков питания. 

В июле Минздрав Дагестана привел данные о том, что в республиканский центр инфекционных болезней ежедневно поступает по 45-50 пациентов, большинство заболевших - дети. Врачи связали заболеваемость с пищевыми продуктами, а представители Роспотребнадзора - с качеством морской и питьевой воды.

"На сегодняшний день в больнице города Каспийска находится 31 ребенок, у которого диагностировали острую кишечную инфекцию", - цитирует представителя Минздрава региона "Интерфакс".

По его данным, в ходе подворных обходов 32 медицинских бригады обследовали более тысячи детей.

2 октября в Каспийской центральной городской больнице оставались 23 школьника. Их состояние врачи назвали удовлетворительным. К тому времени в Каспийске медицинские бригады, которые проводят подворовые обходы, осмотрели почти 900 детей, сообщил Минздрав Дагестана 2 октября на своем сайте.

Примечание:

"Сообщение об инфекции в Махачкале вызвало интерес пользователей соцсети", "Болельщик из Индии госпитализирован в Волгограде с инфекцией", "Зарегистрирован второй случай заражения крымской лихорадкой в Волгоградской области".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 октября 2018, 22:34

04 октября 2018, 22:30

04 октября 2018, 22:18

04 октября 2018, 21:58

  • Шесть губернаторов уволены в Армении

    Правительство Армении на сегодняшнем заседании приняло решение об увольнении губернаторов от партий "Процветающая Армения" и АРФ "Дашнакцутюн". Губернаторы уволены по той же причине, что и министры от этих партий, заявил премьер Никол Пашинян. 

04 октября 2018, 21:17

  • 2 Обвинение запросило для Ислама Гугова 20 лет колонии

    Суд отклонил ходатайство обвиненного в причастности к сирийским боевикам жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гугова, который заявил о допущенных следствием нарушениях. Прокурор заявил, что версия защиты о возбуждении дела из мести со стороны силовиков несостоятельна.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи