Участники стихийной акции пришли в центр Магаса

04 октября 2018, 10:36

Силовики заблокировали дорогу в Магас, и участники акции пришли пешком в центр столицы Ингушетии. Стихийная акция проходит без столкновений с силовиками, сообщил глава отделения "Яблока" Руслан Муцольгов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня не менее 200 человек собрались на стихийный митинг в Магасе, люди прибывают на акцию со всей республики, а силовики оцепили здания правительственного комплекса, сообщили активисты.

Вчера, 3 октября, силовики предостерегли активистов в Ингушетии от выхода на новые акции протеста в связи с переделом чечено-ингушской границы, но в соцсетях распространился призыв на сход в день заседания парламента Ингушетии.

Около 2000 жителей Ингушетии направились сегодня к зданию парламента Ингушетии, сообщается на странице сообщества "ЧП / Владикавказ" в соцсети "ВКонтакте". "Люди бросают машины и направляются пешком в центр города Магас, к правительственному кварталу, где находится и здание парламента", - написал автор сообщения.

По данным главы местного реготделения партии "Яблоко" Руслана Муцольгова, в центре Магаса собрались более 5000 человек, в том числе представители общественности, духовенства, гражданские активисты и жители республики разных возрастов. "Собравшиеся встали по двум сторонам проспекта Идриса Зязикова, не перекрывая проезжую часть. Обстановка спокойная, люди раздают воду пожилым, собравшиеся не позволяют никому разбрасывать мусор. Полиция не предпринимает никаких силовых действий, ограничиваясь общим наблюдением за ситуацией. В толпе много фото- и видеокамер, журналисты, как местные так и федеральные, а так же сотрудники в штатском, снимающие собравшихся на видео", - написал Руслан Муцольгов на своей странице в Facebook.

"Кавказский узел" не может проверить противоречивые данные о числе участников акции.

В WhatsApp сегодня распространено видео, на котором видна шумная колонна людей, идущая по проспекту. "Люди большими группами пешком проходят проспект Зязикова до площади. Территория блокирована, людей не пропускают. Тех, кто прошли, начали выгонять с угрозами применения физической силы, но все равно люди идут [к площади] большими группами. Почти пять километров пешком люди проходят, чтобы дойти до площади, потому что дорога на Магас заблокирована", - пояснил на видео автор ролика.

Напомним, что 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. В этот день и накануне подписания соглашения в Магасе и Сунже проходили акции протеста, их участники были задержаны. 29 сентября Евкуров предупредил о наказании за противоправные высказывания в соцсетях по поводу установления границы с Чечней. Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, отслеживаются на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на странице "Преследование активистов".