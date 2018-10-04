Стрельбы на полигоне "Дальний" в Дагестане. Фото https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12151620@egNews

04 октября 2018, 08:18

Военные из двух регионов ЮФО переброшены в Дагестан

Подразделения 8-й общевойсковой армии из Волгоградской и Ростовской областей передислоцированы на полигон "Дальний" в Дагестане в рамках крупных учений Южного военного округа, сообщили в ЮФО.

Военные были передислоцированы в Дагестан механизированными колоннами, железнодорожными эшелонами и самолетами военно-транспортной авиации. После прибытия на полигон они развернули командные пункты, замаскировали боевые машин, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

На полигоне прибывшие военнослужащие вместе с военными из других частей, в том числе Каспийской флотилии, 4-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны начали подготовку к бою с условным противником, пишет со ссылкой на Астафьева РИА "Новости".

По данным ЮВО, всего в розыгрышах тактических эпизодов на восьми полигонах принимают участие до 7 тысяч военнослужащих, задействованы более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

"Кавказский узел" также писал, что 1 октября более семи тысяч военнослужащих ЮВО, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Северной и Южной Осетии, были подняты по тревоге в рамках крупномасштабных командно-штабных учений. 

Примечание:

"Более 300 военных полицейских вернулись из Сирии в Ингушетию", "Более тысячи военных вышли на учения в горы Дагестана", "Эксперты рассказали о связи учений на Северном Кавказе с конфликтом в Сирии".

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