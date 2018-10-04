04 октября 2018, 07:08

Глава фирмы в Ингушетии заподозрен в неуплате налогов

Руководитель ООО "Дельта" подозревается в том, что не уплатил налоговикам свыше 15 миллионов рублей, сообщили следователи.

По данным следствия, подозреваемый не уплатил налог на добавленную стоимость с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года в сумме 15 176 827 рублей.

Глава фирмы стал фигурантом дела п. "б" ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). "Допрошен подозреваемый и работники ООО "Дельта"; изъяты необходимые хозяйственные и банковские документы; назначены экспертизы", - сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Ингушетии.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре в крупной неуплате налогов был обвинен производитель алкоголя в Кабардино-Балкарии. Главы предприятия уклонилась от уплаты в бюджет миллиарда рублей, сообщило следствие.

Примечание:

"Водители маршруток во Владикавказе заявили о полной уплате налогов", "Пятигорский предприниматель заподозрен в неуплате налогов на 32 млн рублей", "Ингушский аграрий заподозрен в неуплате налога на 21,5 млн рублей".

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