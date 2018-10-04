Трое пострадавших при взрыве в Дагестане доставлены в Нижний Новгород

04 октября 2018, 00:44

Пострадавших при взрыве в спортивном зале сельской школы в Дагестане детей доставили на лечение в Нижний Новгород самолетом МЧС.

Как писал "Кавказский узел", пятеро школьников были госпитализированы с ожогами после взрыва, который произошел 2 октября в спортзале школы в селении Эбдалая Левашинского района. Врачи сочли необходимым перевезти подростков на лечение в Нижний Новгород. Решение об их переводе будет приниматься "с учетом динамики состояния пациентов", сообщил Минздрав России.

Взрыв в дагестанской школе, в результате которого пострадали пять учеников, произошел после утечки из газопровода, сообщило МЧС. Родители школьников ранее жаловались на запах газа в помещении спортзала, заявил отец одного из пострадавших. Газовая труба, на которой выявлена утечка, проходит рядом со спортзалом, сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану.

Санитарную эвакуацию троих пострадавших детей осуществил спецборт, оснащенный современным медицинским оборудованием, сообщает 3 октября со ссылкой на свой источник в МЧС "РИА Новости".

По его словам, во время полета детей сопровождали медицинские специалисты отряда "Центроспас" и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита", а также психолог. Он напомнил, что подростки были доставлены в ожоговый центр Нижнего Новгорода для получения специализированного лечения.