Врачи пожаловались Путину на власти Северной Осетии

03 октября 2018, 23:58

Политика севроосетинских властей в области здравоохранения привела к снижению качества медпомощи и росту смертности, заявила общественная организация "Медики Алании". Они пожаловались президенту России на низкие зарплаты и отток специалистов из государственных больниц.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа сотрудницы больницы во Владикавказе провели акцию протеста. Они заявили, что руководство перевело их на ставку уборщиц и выплатило зарплату, которая значительно ниже прожиточного минимума.

Кадровая политика, которую проводит руководство региона, привела к ухудшению качества медицинской помощи в регионе и, в итоге, способствовало росту смертности, заявила в письме президенту России Северо-Осетинская региональная общественная организация "Медики Алании". В письме говорится, что в больницах Северной Осетии, вопреки заявлениям властей, не хватает препаратов, а приема у врача-специалиста приходится дожидаться по нескольку дней.

"Квалифицированный медперсонал уходит в частные клиники из-за давления со стороны руководства ЛПУ (лечебно-профилактических учреждений. — Прим. "Кавказского узла") и низких заработных плат", — сообщается в письме. Там отмечается, что одной из причин оттока специалистов из государственных больниц является необходимость заполнять множество формуляров в ущерб лечению больных.

Заявления властей региона об уровне зарплат у врачей и медперсонала лживы, утверждают авторы письма. Они приводят данные о том, что на одну ставку санитаркам начисляется от 10 до 16 тысяч рублей, медсестрам и акушеркам — от 12 до 22 тысяч, а врачам — от 17 до 40 тысяч. "Возмутительным является факт повсеместного перевода санитарок в категорию уборщиц, только с целью снижения у этой категории медперсонала величины заработных плат. В итоге, по факту "уборщицы" исполняют должностные обязанности санитарок, но им начисляется заработная плата 11 тысяч и меньше", — говорится в письме.

Недовольны "Медики Алании" и распределением регионального фонда обязательного медицинского страхования. "Весь гемодиализ перешел в частные учреждения. Получается, что частным организациям это выгодно, а государственным ЛПУ — нет. В 2018 году финансирование гемодиализных процедур возросло до 333 миллионов рублей. Для сравнения, в 2017 году на процедуры по гемодиализу из средств ОМС выделялось 257 миллионов рублей. То есть полностью выведенные в частный сектор финансирование гемодиализных процедур увеличилось за год более чем на 76 миллионов рублей (30%). Какова мотивация Минздрава РСО-Алания передавать в частные медучреждения высокооплачиваемые процедуры, нам непонятно", — отметили врачи.

Врачей, недовольных проводимой в республике политикой в области здравоохранения, увольняют, пожаловались авторы письма. "Просим Вас содействовать в проведении масштабной аудиторской проверке всей системы здравоохранения РСО-Алания и приведению системы здравоохранения РСО-Алания в соответствие с правовым полем РФ", — говорится в письме Владимиру Путину, опубликованном 2 октября на странице "Медиков Алании" в Facebook.

"Проверки проводят с их (руководства больниц. — Прим. "Кавказского узла") слов, а не со слов персонала, а тем, кто говорит правду, создают тут же невыносимые условия — то есть увольнение по собственному желанию", — прокомментировала сегодня публикацию письма пользовательница Facebook Мирослава Фёдоровна.

"То, что наша власть увольняет всех несогласных с их решениями — это уже губительно для нашего здравоохранения. Ведь рискуют идти против системы только те, кто знает, что точно без работы не останется. А в итоге власти ремонтируют сами медучреждения, а лечить там кто будет с таким подходом к кадрам и зарплатой?", — приводит сегодня слова одного из активистов Общественной организации "Медики Алании" Сосланбека Калоева "Кавказ. Реалии".

"Мы уже больше года наблюдаем, как те из наших коллег, кто начинает открыто говорить о неграмотных решениях власти, попадают в ее "мясорубку", — процитировало издание хирурга одной из городских больниц Владикавказа.

В первом полугодии 2018 года в Северной Осетии умерло на 10,8% больше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Это наихудший показатель среди всех российских регионов, следует из доклада "Анализ демографических показателей в Российской Федерации за январь-июль 2018 года", опубликованного на сайте Минздрава России.

На сайтах Минздрава Северной Осетии и президента России по состоянию на 23:45 мск 3 октября нет комментариев относительно обращения "Медиков Алании".