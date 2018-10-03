03 октября 2018, 23:44

Кампания по безопасности объявлена в Адыгее после падения ребенка из окна поликлиники

После падения из окна второго этажа поликлиники в Тахтамукайском районе Адыгеи врачи констатировали у двухлетней девочки легкие травмы и выписали ее домой. Минздрав республики объяснил падение ребенка недосмотром родителей.

Инцидент произошел сегодня в поликлинике поселка Яблоновского, ребенок находился там вместе с матерью.

Девочку доставили в больницу Краснодара, врачи выявили у нее незначительные повреждения, сообщает сегодня со ссылкой на официального представителя МВД по Адыгее Байзета Гомлешко ТАСС. У ребенка оказался поврежден голеностоп, врачи оказали ему необходимую помощь и выписали домой, приводит сообщение Минздрава Адыгеи издание.

Минздрав Адыгеи по результатам проведенной проверки установил, что падение девочки из окна поликлиники произошло из-за того, что за ней не усмотрела мать, пишет "Юга.ру".

После произошедшего министр здравоохранения республики Рустем Меретуков распорядился усилить меры безопасности в лечебных учреждениях, приводит сообщение пресс-службы Минздрава Адыгеи издание. В детских поликлиниках проведут разъяснительные беседы с медперсоналом и родителями пациентов, "со всех окон в поликлиниках будут сняты ручки, чтобы дети не смогли их открыть", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Информации о происшествии на сайтах республиканских МВД и Минздрава на 23.20 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" писал, что 21 сентября трое подростков были госпитализированы с обширными ожогами после удара током на железнодорожной станции Энем-1 в Тахтамукайском районе.

Примечание:

"МЧС: 79 человек участвуют в поисках пропавшего на Кубани ребенка", "Трехлетняя девочка пропала в Краснодарском крае", "Найдено тело провалившегося под лед на Ставрополье мальчика".

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