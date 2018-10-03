03 октября 2018, 23:52
Землетрясение произошло на западе Азербайджана
Сейсмологи зафиксировали сегодня подземный толчок магнитудой 3,4 в Гяндже.
Землетрясение произошло в 18:34 по местному времени (17:34 мск).
Его эпицентр находился на глубине километра в точке с координатами 40.74 градуса северной широты и 46.32 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сервиса "Яндекс. Карты", данная точка находится на территории аэропорта в Гяндже.
Сведений о жертвах и разрушениях в результате этого сейсмособытия не поступало. Сообщений об этом землетрясении на сайте МЧС Азербайджана по состоянию на 23:44 мск 3 октября нет.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 сентября в Гобустанском районе Азербайджана произошли два землетрясения магнитудой 3,7 и 3,3.
"Землетрясение произошло в западной Грузии", "Два землетрясения произошли на Южном Кавказе", "Землетрясение произошло на юго-востоке Грузии".
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