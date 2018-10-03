Суд досрочно освободил кубанского чиновника из колонии

03 октября 2018, 20:30

Осужденный на два года за злоупотребление должностными полномочиями бывший глава Крымского района Краснодарского края Анатолий Разумеев вышел на свободу через шесть месяцев после приговора.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля Крымский районный суд Краснодарского края признал Анатолия Разумеева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и халатности. Бывший глава района был приговорен к двум годам колонии общего режима. Согласно решению суда, Разумеев также был лишен права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти в течении трех лет.

В июле 2015 года Анатолий Разумеев был заподозрен в том, что в 2011 году, занимая должность главы администрации Славянского района, необоснованно предоставил местному жителю земельный участок, который находится в природном заказнике. Также в отношении Разумеева было возбуждено уголовное дело о растрате бюджетных средств. В декабре 2015 года он был заключен под домашний арест, но освобожден из-под него в мае 2016. В отставку с поста главы района Разумеев был отправлен в январе 2017 года, в мае того же года его дело было передано в суд.

Анатолия Разумеева досрочно выпустили из колонии, в которой он отбывал наказание, сообщил сегодня портал Юга.ру.

Бывший глава Крымского района Кубани был освобожден через полгода после приговора, отмечает РБК.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении Разумеева поступило в Октябрьский районный суд Новороссийска 15 августа в 15.05 и было удовлетворено в 13.45 28 сентября, говорится в материалах, опубликованных на сайте суда.

По состоянию на 20.25 мск на сайтах Генеральной прокуратуры России, прокуратуры Краснодарского края и Управления ФСИН по Краснодарскому краю нет информации о досрочном освобождении бывшего главы Крымского района.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Анатолия Разумеева или его представителей о причинах досрочного освобождения.