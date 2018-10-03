03 октября 2018, 20:30
Суд досрочно освободил кубанского чиновника из колонии
Осужденный на два года за злоупотребление должностными полномочиями бывший глава Крымского района Краснодарского края Анатолий Разумеев вышел на свободу через шесть месяцев после приговора.
Как писал "Кавказский узел", 3 апреля Крымский районный суд Краснодарского края признал Анатолия Разумеева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и халатности. Бывший глава района был приговорен к двум годам колонии общего режима. Согласно решению суда, Разумеев также был лишен права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти в течении трех лет.
В июле 2015 года Анатолий Разумеев был заподозрен в том, что в 2011 году, занимая должность главы администрации Славянского района, необоснованно предоставил местному жителю земельный участок, который находится в природном заказнике. Также в отношении Разумеева было возбуждено уголовное дело о растрате бюджетных средств. В декабре 2015 года он был заключен под домашний арест, но освобожден из-под него в мае 2016. В отставку с поста главы района Разумеев был отправлен в январе 2017 года, в мае того же года его дело было передано в суд.
Анатолия Разумеева досрочно выпустили из колонии, в которой он отбывал наказание, сообщил сегодня портал Юга.ру.
Бывший глава Крымского района Кубани был освобожден через полгода после приговора, отмечает РБК.
Ходатайство об условно-досрочном освобождении Разумеева поступило в Октябрьский районный суд Новороссийска 15 августа в 15.05 и было удовлетворено в 13.45 28 сентября, говорится в материалах, опубликованных на сайте суда.
По состоянию на 20.25 мск на сайтах Генеральной прокуратуры России, прокуратуры Краснодарского края и Управления ФСИН по Краснодарскому краю нет информации о досрочном освобождении бывшего главы Крымского района.
"Кавказский узел" не располагает комментариями Анатолия Разумеева или его представителей о причинах досрочного освобождения.