Дагестан стал лидером по запланированному размеру федеральных дотаций

03 октября 2018, 17:54

Дагестан, Чечня и Ставропольский край, согласно проекту федерального бюджета на 2019 год, включены в десятку крупнейших получателей бюджетных дотаций от Минфина России.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году Дагестан третий год подряд стал самым крупным получателем дотаций из федерального бюджета - регион получил более 59,06 млрд рублей. Чечня, получившая 27,08 млрд рублей, вошла в пятерку высокодотационных регионов.

В феврале состоялся визит Дмитрия Медведева в Чечню. Российский премьер посетил регион, чтобы поторговаться с Кадыровым, который требует увеличения федеральных дотаций, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Дагестан возглавит список крупнейших получателей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и в 2019 году - в проекте нового бюджета России ему выделены 66,3 миллиарда рублей. На Чечню приходится 30,4 миллиарда дотаций, республика занимает четвертое место среди регионов России по этому показателю. Шестое место занимает Ставропольский край, которому запланировано перечислить дотаций на 22,1 миллиарда рублей. Общая сумма дотаций, выделенных 72 регионам России, составит в 2019 году 675 миллиардов рублей, следует из материалов к проекту федерального бюджета, опубликованным на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

В соответствии с проектом, в 2019 году Дагестан получит на 12,2% больше средств, чем в текущем, отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте министерства экономики Дагестана.

По подсчетам Аналитического кредитного рейтингового агентства, рост дотаций Чечне составит 12,4%. Среди российских регионов, которые покажут наибольший относительный рост дотаций - 15% по сравнению с 2018 годом, - Кабардино-Балкария, Ставропольский край и Астраханская область, привело сегодня расчеты агентства издание РБК, не уточнив сумм дотаций.

Напомним, что в Кабардино-Балкарии и Астраханской области в сентябре сменились главы регионов. Руководителем Кабардино-Балкарии вместо Юрия Кокова стал Казбек Коков, а губернатором Астраханской области вместо Александра Жилкина стал Сергей Морозов.