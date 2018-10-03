03 октября 2018, 15:08

Совфед одобрил перевод часов в Волгоградской области

Совет федерации сегодня поддержал законопроект о смене часового пояса в Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о смене часового пояса в Волгоградской области и направили его на рассмотрение в Совет федерации.

Сейчас Волгоградская область живет по московскому времени. Законопроект, предложенный депутатами областной думы, предполагает перевод региона из второго часового пояса (UTC+3) в третий (UTC+4). Согласно законопроекту, перевод стрелок на час вперед должен произойти 28 октября, в последнее воскресенье месяца.

Совет федерации сегодня одобрил федеральный закон "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени»", в результате чего Волгоградская область отнесена к третьему часовому поясу, сообщила пресс-служба Совфеда.

"Федеральный закон вносит изменения в состав территорий, образующих часовые зоны, в результате которых Волгоградская область будет отнесена к 3-й часовой зоне (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) с целью увеличения суммарного за год эффективно используемого населением светлого времени суток", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Совета федерации.

Закон должен вступить в силу 28 октября в 02.00 мск, уточняет ТАСС.

Напомним, что после одобрения Советом федерации законопроект должен быть подписан президентом России.

"Кавказский узел" писал также, что 18 марта более 58% проголосовавших на референдуме жителей Волгоградской области одобрили перевод стрелок на час вперед по сравнению с московским временем. Перед референдумом сторонники перевода часов настаивали на необходимости еще одного часа "для гармоничного развития детей и увеличения времени для прогулок". Противники инициативы заявляли, что изменение часового пояса повредит экономике региона и здоровью жителей.

Примечание:

"Перевод часов в Волгоградской области вызвал дискуссии в соцсетях", "Жители Волгограда поспорили о необходимости перевода стрелок часов", "Инициативная группа выступила против смены часового пояса в Волгоградской области".

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