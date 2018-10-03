03 октября 2018, 15:23

Минздрав назвал крайне тяжелым состояние пострадавших при взрыве в Дагестане

Двоих подростков, получивших ожоги при взрыве в спортзале сельской школы в Дагестане, доставят на лечение в Нижний Новгород. Крайне тяжелое состояние еще троих пострадавших не позволяет их транспортировку, сообщил Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", в результате взрыва, который произошел 2 октября в спортзале школы в селении Эбдалая Левашинского района, пять школьников были госпитализированы с ожогами. Врачи оценили их состояние как тяжелое. Следком начал проверку после инцидента.

Решение о перевозке двоих пострадавших в результате взрыв в школе в ожоговый центр в Нижнем Новгороде принято сегодня во время онлайн-консилиума дагестанских врачей со специалистами центра медицины катастроф "Защита" и ФГБУ "Приволжский исследовательский медицинский центр", говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Дагестана.

По данным ведомства, перевозить будут пострадавших, "получивших наименьшие ожоги".

"К сожалению, крайне тяжелое состояние еще троих пострадавших не позволяет в настоящее время осуществить транспортировку во Всероссийский детский ожоговый центр (Нижний Новгород)", - отмечается в сообщении на сайте Минздрава России.

В сообщении также подчеркивается, что бригада специалистов нижегородского центра под руководством директора университетской клиники направлена в Дагестан. "Решение о переводе детей будет приниматься с учетом динамики состояния пациентов", - сообщило ведомство.

Взрыв в дагестанской школе, в результате которого пострадали пять учеников, произошел после утечки из газопровода, сообщило МЧС. Родители школьников ранее жаловались на запах газа в помещении спортзала, заявил отец одного из пострадавших.

Следком подтвердил утечку газа в дагестанской школе

Рядом со спортзалом, где произошел взрыв, проходит газовая труба, на которой выявлена утечка, сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета России по Дагестану.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

"2 октября примерно в 21 час в тренерской комнате здания спортивного зала детско-юношеской спортивной школы в селе Эбдалая Левашинского района произошел хлопок и возгорание газо-воздушной смеси. Установлено, что впритык зданию спортзала проходит газовая труба, на которой выявлена утечка. Через трещины в стенах здания газ попадал внутрь помещения и накапливался", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте СУ СКР по Дагестану.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках расследования дела назначены необходимые судебные экспертизы и устанавливаются виновные должностные лица.

Примечание:

"Ученик задержан после взрыва гранаты в дагестанской школе", "Директор агвалинской школы сообщил о пострадавших при взрыве взрослых", "Самолет МЧС отправлен за раненными при взрыве дагестанскими школьниками".

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