Семь детей остаются в больнице после распыления газа в краснодарской школе

03 октября 2018, 11:45

Трое из семи детей, оставшихся в больнице после распыления газового баллончика в краснодарской школе, готовятся к выписке, сообщили сегодня в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", около 800 человек были эвакуированы 2 октября из средней школы в Краснодаре после распыления газа из баллончика. Восемнадцать школьников были направлены в больницы, всего помощь врачей потребовалась 27 учащимся.

"Семеро в больнице, по данным на сегодняшнее утро. Троих готовят к выписке", - цитирует источник в администрации Краснодара ТАСС.

Занятия в школе с сегодняшнего дня возобновлены, проинформировали в мэрии.

По предварительным данным, газ был распылен в помещении школы на первом этаже одним из учащихся, сообщила прокуратура Краснодарского края.

"В ходе проверки будет дана оценка полноте принимаемых администрацией школы мер по контролю за поведением учащихся", - сказано в сообщении на сайте ведомства.