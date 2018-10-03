03 октября 2018, 11:45

Семь детей остаются в больнице после распыления газа в краснодарской школе

Трое из семи детей, оставшихся в больнице после распыления газового баллончика в краснодарской школе, готовятся к выписке, сообщили сегодня в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", около 800 человек были эвакуированы 2 октября из средней школы в Краснодаре после распыления газа из баллончика. Восемнадцать школьников были направлены в больницы, всего помощь врачей потребовалась 27 учащимся.

"Семеро в больнице, по данным на сегодняшнее утро. Троих готовят к выписке", - цитирует источник в администрации Краснодара ТАСС.

Занятия в школе с сегодняшнего дня возобновлены, проинформировали в мэрии.

По предварительным данным, газ был распылен в помещении школы на первом этаже одним из учащихся, сообщила прокуратура Краснодарского края.

"В ходе проверки будет дана оценка полноте принимаемых администрацией школы мер по контролю за поведением учащихся", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Кондратьев анонсировал проверки кубанских торговых центров после пожара в Кемерове", "Около 150 человек эвакуированы из детской больницы в Краснодаре", "Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Сочи".

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