Пожарные. Фото: Владимир Аносов / Югополис

03 октября 2018, 09:45

Два человека погибли при пожаре в ростовском жилом доме

Мужчина и женщина погибли в результате пожара в трехэтажном доме в Ростове-на-Дону, сообщили в МЧС.

Пожар произошел в ночь на 3 октября в доме по улице Летописная, 41.

"Произошло загорание в квартире на третьем этаже трехэтажного здания... Есть погибшие", - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, пожар тушили 16 человек. Огонь был локализован в 00.26 мск и ликвидирован еще через десять минут.

В результате пожара погибли мужчина и женщина, пишет со ссылкой на представителя МЧС ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре, который произошел в августе в многоквартирном доме в Константиновске Ростовской области. Он был потушен на площади 700 квадратных метров, пострадавших не было. В июле во время пожара в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону погибла женщина.

Примечание:

"Завершено следствие по делу о сгоревшем ростовском отеле", "Отключенное из-за крупного пожара электричество возвращено в дома ростовчан", "Следствие определилось с обвиняемыми в деле о пожаре в центре Ростова-на-Дону".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

03 октября 2018, 10:08

03 октября 2018, 09:45

03 октября 2018, 08:43

03 октября 2018, 08:36

03 октября 2018, 07:38

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи