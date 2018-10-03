Два человека погибли при пожаре в ростовском жилом доме

03 октября 2018, 09:45

Мужчина и женщина погибли в результате пожара в трехэтажном доме в Ростове-на-Дону, сообщили в МЧС.

Пожар произошел в ночь на 3 октября в доме по улице Летописная, 41.

"Произошло загорание в квартире на третьем этаже трехэтажного здания... Есть погибшие", - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, пожар тушили 16 человек. Огонь был локализован в 00.26 мск и ликвидирован еще через десять минут.

В результате пожара погибли мужчина и женщина, пишет со ссылкой на представителя МЧС ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре, который произошел в августе в многоквартирном доме в Константиновске Ростовской области. Он был потушен на площади 700 квадратных метров, пострадавших не было. В июле во время пожара в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону погибла женщина.