03 октября 2018, 06:28

Отрицательная динамика распространения ВИЧ отмечена в Грузии*

С начала 2018 года в Грузии выявлено 517 ВИЧ-инфицированных, что на 49 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в стране зарегистрировано более семи тысяч ВИЧ-инфицированных, сообщил клинический научно-практический центр иммунологии Грузии.

Из 7283 ВИЧ-инфицированных, стоящих на учете в Грузии, 5,4 тысячи - мужчины и более 1,8 тысячи - женщины, сообщает "Спутник-Грузия".

У более 3,7 тысячи пациентов развился СПИД, более 1,4 тысяч человек умерли. Среди 4,4 тысячи пациентов, которые проходят курс лечения, 48 детей.

Наибольшее количество ВИЧ-позитивных зарегистрировано в Тбилиси (более 2,6 тысячи случаев), Самегрело (924 случая) и Имерети (906 случаев).

Первый случай ВИЧ-инфицирования, переросшего в заболевание СПИД, был зафиксирован в стране в 1989 году, пишет "Грузия-online".

* - заголовок уточнен

Примечание:

"Минздрав поддержал идею Евкурова обследовать молодоженов на ВИЧ", "Рост динамики распространения ВИЧ отмечен в Дагестане", "Возобновлены поставки лекарств для ВИЧ-инфицированных в Кабардино-Балкарии".

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03 октября 2018, 07:38

03 октября 2018, 06:28

  • Отрицательная динамика распространения ВИЧ отмечена в Грузии*

    С начала 2018 года в Грузии выявлено 517 ВИЧ-инфицированных, что на 49 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в стране зарегистрировано более семи тысяч ВИЧ-инфицированных, сообщил клинический научно-практический центр иммунологии Грузии.

03 октября 2018, 05:30

03 октября 2018, 05:12

03 октября 2018, 04:56

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