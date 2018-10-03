03 октября 2018, 06:28
Отрицательная динамика распространения ВИЧ отмечена в Грузии*
С начала 2018 года в Грузии выявлено 517 ВИЧ-инфицированных, что на 49 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в стране зарегистрировано более семи тысяч ВИЧ-инфицированных, сообщил клинический научно-практический центр иммунологии Грузии.
Из 7283 ВИЧ-инфицированных, стоящих на учете в Грузии, 5,4 тысячи - мужчины и более 1,8 тысячи - женщины, сообщает "Спутник-Грузия".
У более 3,7 тысячи пациентов развился СПИД, более 1,4 тысяч человек умерли. Среди 4,4 тысячи пациентов, которые проходят курс лечения, 48 детей.
Наибольшее количество ВИЧ-позитивных зарегистрировано в Тбилиси (более 2,6 тысячи случаев), Самегрело (924 случая) и Имерети (906 случаев).
Первый случай ВИЧ-инфицирования, переросшего в заболевание СПИД, был зафиксирован в стране в 1989 году, пишет "Грузия-online".
* - заголовок уточнен
"Минздрав поддержал идею Евкурова обследовать молодоженов на ВИЧ", "Рост динамики распространения ВИЧ отмечен в Дагестане", "Возобновлены поставки лекарств для ВИЧ-инфицированных в Кабардино-Балкарии".
03 октября 2018, 07:38
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Жители Сочи пожаловались на отключения воды
Жители четырех улиц Сочи 2 октября почти на 10 часов остались без питьевой воды. Отключения происходят постоянно и без уведомления, пожаловались местные жители.
03 октября 2018, 06:28
-
Отрицательная динамика распространения ВИЧ отмечена в Грузии*
С начала 2018 года в Грузии выявлено 517 ВИЧ-инфицированных, что на 49 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в стране зарегистрировано более семи тысяч ВИЧ-инфицированных, сообщил клинический научно-практический центр иммунологии Грузии.
03 октября 2018, 05:30
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