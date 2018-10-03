Суд встал на сторону властей Пятигорска в споре с ЛГБТ-активистами

03 октября 2018, 04:56

Пятигорский городской суд отклонил иск ЛГБТ-активистов, которые требовали от мэрии согласовать заявку на проведение митинга. Истцы не согласны с таким решением суда.

Как информировал "Кавказский узел", в начале сентября группа молодых жителей Пятигорска подала уведомление в мэрию о проведении 18 сентября ЛГБТ-акции с требованием проведения должного расследования сообщений о массовых преследованиях геев в Чечне. Мэрия вернула заявку из-за несоответствий в ней, но по иску организаторов акции суд обязал мэрию повторно рассмотреть уведомление. 21 сентября власти Пятигорска повторно отказались согласовать митинг. Это решение активисты также обжаловали в суде.

В апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также о "секретной тюрьме" для геев в Аргуне. 31 августа 15 стран ОБСЕ потребовали от России представить отчет о нарушениях прав человека в Чечне, но правозащитники усомнились в том, что это может повлиять на ситуацию.

2 октября Пятигорский городской суд рассмотрел административный иск активистов ЛГБТ-сообщества о проведении митинга в городе. Заявленные истцами требования к мэрии судом отклонены в полном объеме, пишет со ссылкой на пресс-службу администрации Пятигорска "Интерфакс-Юг".

Суд согласился с мнением администрации, что цели публичного мероприятия, которое намеревались провести заявители, противоречат федеральному закону, в частности, "они направлены на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", уточнили в мэрии.

Активисты не согласны с решением городского суда и заявили о намерении его обжаловать в Ставропольском краевом суде, пишет ИА NewsTracker.

Напомним, что закон о запрете гей-пропаганды среди детей был принят в России в 2013 году. Документ предусматривает штрафы для граждан, должностных лиц и юридических лиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей, при этом за такую пропаганду с применением СМИ или Интернета для юрлиц предусмотрен как штраф в миллион рублей, так и санкция в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет", посвященный преследованию представителей ЛГБТ в Чечне и других регионах Северного Кавказа.