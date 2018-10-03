03 октября 2018, 04:56

Суд встал на сторону властей Пятигорска в споре с ЛГБТ-активистами

Пятигорский городской суд отклонил иск ЛГБТ-активистов, которые требовали от мэрии согласовать заявку на проведение митинга. Истцы не согласны с таким решением суда.

Как информировал "Кавказский узел", в начале сентября группа молодых жителей Пятигорска подала уведомление в мэрию о проведении 18 сентября ЛГБТ-акции с требованием проведения должного расследования сообщений о массовых преследованиях геев в Чечне. Мэрия вернула заявку из-за несоответствий в ней, но по иску организаторов акции суд обязал мэрию повторно рассмотреть уведомление. 21 сентября власти Пятигорска повторно отказались согласовать митинг. Это решение активисты также обжаловали в суде.

В апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также о "секретной тюрьме" для геев в Аргуне. 31 августа 15 стран ОБСЕ потребовали от России представить отчет о нарушениях прав человека в Чечне, но правозащитники усомнились в том, что это может повлиять на ситуацию.

2 октября Пятигорский городской суд рассмотрел административный иск активистов ЛГБТ-сообщества о проведении митинга в городе. Заявленные истцами требования к мэрии судом отклонены в полном объеме, пишет со ссылкой на пресс-службу администрации Пятигорска "Интерфакс-Юг".

Суд согласился с мнением администрации, что цели публичного мероприятия, которое намеревались провести заявители, противоречат федеральному закону, в частности, "они направлены на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", уточнили в мэрии.

Активисты не согласны с решением городского суда и заявили о намерении его обжаловать в Ставропольском краевом суде, пишет ИА NewsTracker.

Напомним, что закон о запрете гей-пропаганды среди детей был принят в России в 2013 году. Документ предусматривает штрафы для граждан, должностных лиц и юридических лиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей, при этом за такую пропаганду с применением СМИ или Интернета для юрлиц предусмотрен как штраф в миллион рублей, так и санкция в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет", посвященный преследованию представителей ЛГБТ в Чечне и других регионах Северного Кавказа.

Примечание:

"Мэрия Ставрополя отказала в согласовании гей-парада", "Госдеп предостерег граждан США от посещения Северного Кавказа", "Два гея из Чечни нашли убежище в Литве".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

03 октября 2018, 07:38

03 октября 2018, 06:28

  • Отрицательная динамика распространения ВИЧ отмечена в Грузии*

    С начала 2018 года в Грузии выявлено 517 ВИЧ-инфицированных, что на 49 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в стране зарегистрировано более семи тысяч ВИЧ-инфицированных, сообщил клинический научно-практический центр иммунологии Грузии.

03 октября 2018, 05:30

03 октября 2018, 05:12

03 октября 2018, 04:56

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи