ЕСПЧ начал коммуникацию по делу главреда газеты «Толыши садо»

03 октября 2018, 13:51

Европейский суд по правам человека приступил к коммуникации по делу главного редактора газеты «Толыши садо» («Голос Талыша») Гилала Мамедова. Активист просит признать нарушение его прав на справедливое судебное разбирательство и свободу выражения. Это второе разбирательству по заявлению Мамедова в Евросуде: первое дело о пытках он выиграл.

Как сообщал "Кавказский узел", Гилал Мамедов - автор видеоролика "Ты кто такой? Давай, до свидания!", ставшего популярным в Интернете в 2012 году, который привлек внимание общественности к проблеме соблюдения прав талышей. В сентябре 2013 года Гилал Мамедов был осужден на пять лет колонии строгого режима по обвинению в госизмене, разжигании национальной розни и хранении наркотиков. Гилал Мамедов свою вину не признал, заявив о политическом характере дела.



17 марта 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 148 человек, в том числе Гилала Мамедова. На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещена биография Гилала Мамедова.

Как рассказал Гилал Мамедов корреспонденту «Кавказского узла», 2 октября он получил официальное уведомление из ЕСПЧ о начале коммуникации по его жалобе. «Это дело связано с нарушением моих прав при досудебном содержании под стражей и вынесении вердиктов по существу уголовного дела», - сказал Мамедов.

Защита в частности ставит вопрос о нарушении прав заявителя по ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 10 (свобода выражения) Европейской конвенции прав человека. В заявлении Мамедова в ЕСПЧ от 24 декабря 2014 года указывалось, что он был арестован по сфабрикованному обвинению на основе ложных доказательств и причиной уголовного преследования стали его журналистские публикации, которые напрямую использовались против него следствием.

По словам Мамедова, правительство должно в трехмесячный срок ответить на вопросы, поставленные Страсбургским судом.

Интересы Мамедова в ЕСПЧ представляет известный азербайджанский юрист и активист Халид Багиров. «Это уже второе дело по жалобе на нарушение прав Гилала Мамедова. Первое дело, связанное с жалобой на пытки, мы выиграли. Не вызывает сомнений, что и второе решение будет в пользу Гилала Мамедова. Ибо его преследовали по совершенно надуманным обвинениям. Видного ученого стали арестовали по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, а потом еще предъявили тяжкие обвинения в госизмене и разжигании межнациональной розни. При этом достоверных доказательств вины не было предъявлено», - сказал Багиров корреспонденту «Кавказского узла».

Согласно решению ЕСПЧ, объявленному 4 февраля 2016 года, в отношении Мамедова властями Азербайджана была нарушена статья 3 "Запрещение пыток" Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. По решению суда, власти Азербайджана должны выплатить Мамедову денежную компенсацию в размере 15 500 евро.

Мамедов сказал, что первое решение в отношении него еще не исполнено. «Мне выплачивают компенсацию малыми частями. На сегодняшний день перечислена небольшая часть, примерно около 10 процентов», - сказал Мамедов.

По его словам, из-за отсутствия финансовых средств выпуск газеты после освобождения он не смог возобновить. "Мы выпускаем он-лайн версию talish.org, но в феврале 2017 года в Азербайджане она была заблокирована и теперь доступ возможен только через VPN", - отметил он.

Мамедов заметил, что "сайт действует в рамках Азербайджанского законодательства, и редакция естественно поддерживает территориальную целостность Азербайджана". "Сайт публикует в основном материалы о культуре и социальной жизни талышей, являющихся одним из коренных народов Азербайджана, уделяет внимание изучению талышского языка, пропаганде талышской культуры. К сожалению, сил не хватает, и мы обновляем сайт не регулярно", - отметил журналист.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался не доступным для комментариев.

Мамедов и после освобождения подвергался полицейскому давлению. Так, в июле 2017 года Гилал Мамедов был приглашен в полицию и увезен в неизвестном направлении. Он был отпущен только вечером. В сентябре 2016 года полицейские вызвали главреда газеты "Толыши садо" Гилала Мамедова в отделение и потребовали отказаться от участия в оппозиционных митингах.

Ранее известный правозащитник Интигам Алиев заявил, что в последнее время правительство Азербайджана, как правило, не исполняет обязательств по выплате компенсаций, установленных ЕСПЧ. Алиев также добавил, что лично он не получил ни одного гонорара по делам, которые он выиграл в ЕСПЧ после 2014 года.

"Власти намеренно поступают так (не платят компенсации, – прим. "Кавказского узла"), чтобы адвокаты, журналисты, активисты, правозащитники, политики задыхались в материальных проблемах, а адвокаты перестали доводить дела до ЕСПЧ. Это преследует также цели перекрытия всех источников финансов лиц, ведущих борьбу за демократию, несмотря на все репрессии", - заявил Интигам Алиев.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", собираются на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане", а также справка "Талыши".