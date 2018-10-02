02 октября 2018, 19:36

Бочаров отреагировал на сообщения о своей отставке

Губернатор Волгоградской области не подтвердил сегодня информацию о готовящейся отставке, но пообещал сделать официальное заявление, если такое решение будет принято.

Как писал "Кавказский узел", отпуск губернатора Волгоградской области породил предположения о его отставке. Однако волгоградские политологи, опрошенные "Кавказским узлом", предрекли, что Бочаров останется на второй срок. Они отметили упрочившиеся политические позиции Андрея Бочарова на фоне успеха в недавних выборах "Единой России" и неконструктивную критику его работы со стороны оппозиции в регионе.

"Информация об отставке губернатора Волгоградской области Бочарова подтверждена несколькими источниками в Кремле", - говорится в сообщении, присланном сегодня на Telegram-канал "Кавказского узла".

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"Хотя волна слухов об уходе Бочарова поднималась уже несколько раз, сейчас это реальный вариант: ищут кандидатов ему на замену", - привел 1 октября слова источника, близкого к администрации президента России, "Коммерсант".

Сегодня Андрей Бочаров прокомментировал информацию о своей отставке. "Все когда-нибудь куда-нибудь уходят. Это так. Я могу обещать только одно. Что когда я приму решение, я обязательно сообщу об этом публично. Это могу точно об этом сказать. Когда решение будет принято, я обязательно об этом сообщу", - процитировала Бочарова "Высота 102". Издание разместило в YouTube видео, на котором Бочаров произносит эти слова.

Отметим, что Александр Жилкин, который 26 сентября покинул пост губернатора Астраханской области, до последнего не подтверждал данные о готовящейся отставке. Еще 25 сентября он заявил, что это слухи.

Андрей Бочаров в апреле 2014 года был назначен исполняющим обязанности главы администрации Волгоградской области, и на выборах губернатора 2014 года одержал победу с результатом около 90% голосов, говорится в его биографии, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". 

Примечание:

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