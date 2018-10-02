Определение в адрес Махатиловой стало тревожным сигналом для дагестанских судей

02 октября 2018, 17:57

Публичное указание на ошибку судьи Советского райсуда Махачкалы Патимат Махатиловой стоит воспринимать как сигнал судейской системе о грядущих чистках, считают опрошенные «Кавказским узлом» дагестанские адвокаты и журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля руководитель одного из дагестанских территориальных бюро медэкспертизы Ашик Махачев был задержан по делу о взятках при назначении инвалидности, впоследствии суд поместил его под домашний арест. Верховный суд Дагестана счел это решение необоснованным и отменил постановление махачкалинского суда, после чего подозреваемый был помещен под стражу. Судья Советского районного суда Махачкалы Патимат Махатилова нарушила процедуру вынесения постановления и не учла тяжести вменяемых Махачеву преступлений, ей вынесено частное постановление, сообщил Верховный суд республики.

Арестованный Ашик Махачев является братом руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомеда Махачева, который подозревается в получении взяток на сумму около 52 млн рублей.

Дагестанские юристы и журналисты не исключили чистку в судебной системе республики

Никаких санкций в отношении Патимат Махатиловой после вынесения в отношения нее частного постановления не будет предпринято, это решение Верховного суда лишь повлияет на общую статистику работы судьи, считает юрист Арсен Магомедов. Это не первый случай публичного указания на ошибки суда в дагестанской практике, указал он.

«На судью Патимат Дадаеву тоже было [вынесено] частное определение из-за ее решения по поводу незаконности строительства собора в парке Ак-Гель», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Арсен Магомедов.

Ленинский райсуд 29 декабря 2017 года полностью удовлетворил требования активистов движения "Город Наш", требовавших запретить строительство храма в парке Ак-Гель. Верховный суд Дагестана 24 апреля удовлетворил апелляционную жалобу, которую подали представители администрации Махачкалы и Махачкалинской епархии РПЦ. Верховный суд республики отменил решение суда первой инстанции, разрешив строительство храма.

При этом юрист подчеркнул, что в своей юридической практике он не сталкивался с Махатиловой, так как она рассматривает уголовные дела, а Магомедов специализируется в основном по земельному праву, но охарактеризовал Махатилову как «храброго судью».

По мнению Магомедова, частное определение в отношении Махатиловой, как и в случае с Дадаевой – это сигнал для судейского сообщества Дагестана на то, «что так поступать нельзя».

В отношении Махатиловой вынесено частное определение Верховным судом Дагестана, оно направлено в Квалификационную коллегию судей Дагестана, которая по закону имеет право наложения на судью дисциплинарного наказания в виде предупреждения либо увольнения с работы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель адвокатского сообщества Дагестана, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, Патимат Махатилова не могла не вынести свое решение без уведомления председателя Советского райсуда Омара Омарова, поскольку все ходатайства следственных органов приходят на имя председателя суда, и он распределяет, кому передать дело.

Махатилова не первая, кто из судей получает частное постановление (определение), также подтвердил источник. «В большинстве частные определения, большая часть из которых безосновательные, получали судьи, которые выносили те или иные решения, следуя принципу справедливости и законности, но которые при этом затрагивали интересы руководства Верховного суда Дагестана или их родственников и друзей»,- отметил источник.

По его словам, в судебной системе сложилось так, что судья может выносить любое решение, и ему за это ничего не будет, если дело не находится в интересах ФСБ либо председателя Верховного суда Дагестана. «Если нижестоящий судья по просьбе руководства отказывался выносить решение в их угоду, то Верховный суд не только отменял такие решения, но и "лепил частники ", что на судейском сленге означает выносить необоснованные частные определения в отношении судьи», - пояснил адвокат.

Частное определение влияет на статистику судьи, но сильно повлиять на карьеру судьи не может, считает адвокат Мурад Маллаев.

Он отметил, что не читал постановления Махатиловой о помещении Ашика Махачева под домашний арест, а также не знаком с постановлением Верховного суда Дагестана об отмене данной меры пресечения. При этом Маллаев предполагает, что при вынесении своего решения Махатилова опиралась на тот материал, который был представлен ей.

«Если органы суда и следствия не смогли представить дополнительный материал, то в этом вины судьи нет. У него есть сроки для избрания меры пресечения. Значит, органы суда и следствия не уложились в эти сроки и не представили тот материал, который подтверждал необходимость избрания той меры пресечения, о которой они ходатайствовали», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат.

Маллаев отметил, что, согласно законодательству, не уложившиеся в срок стороны могут представить дополнительный материал. Адвокат не исключил, что именно дополнительный материал по делу и мог послужить причиной отмены решения, которое вынесла Патимат Махатилова в отношении Ашика Махачева.

Заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов отмечает, что вынесенное в адрес Патимат Махатиловой частное постановление является единственным на его памяти публичным указанием на ошибки суда в дагестанской практике. По мнению журналиста, такого рода постановления если и выносились в отношении какого-либо представителя дагестанского судейского сообщества, то не освещались в СМИ.

Он также указал на похожее с делом Махачева решение Махатиловой при избрании меры пресечения в отношении бывшего министра здравоохранения Дагестана Танки Ибрагимова.

Танка Ибрагимов был задержан 7 июля по подозрению в хищении из бюджета. На следующий день по решению суда он был отправлен под домашний арест, однако затем вновь задержан и арестован.

Магомедов также считает, что вынесенное в отношении Махатиловой частное постановление с публичным указанием на ошибку судьи является сигналом для судейского сообщества Дагестана.

«Наверное, это сигнал судейской системе о том, что она не будет бесконтрольной, что на какие-то сигналы, которое исходят от Васильева или силовых структур, надо реагировать несколько строже», - считает Магомедов

Тем не менее, указывает он, каждый судья обладает особым статусом и волен выносить решение на основе доказательств и своего внутреннего убеждения. По его мнению, если в решении судьи нет процессуальных и правовых нарушений, то указание судье на неправильность этого решения и привлечение к ответственности формирует риск загнать весь судейский корпус в полную зависимость от Верховного суда.

Зачастую болезни в дагестанской судебной системе указываются правильно, но критика используется против неугодных или для очистки мест для своих протеже, считает журналист и политолог Эдуард Уразаев. Частное постановление Верховного суда Дагестана в адрес судьи за нарушение требований УПК РФ является предупреждением, которое в случае повторного нарушения может сказаться и на карьере Патимат Махатиловой, отметил он.

«Новый председатель Верховного суда Дагестана Сергей Суворов не связан с местными кланами, пока больше поглощён текущей работой и лишь оперативно реагирует на ошибки и нарушения. Но для борьбы с коррупцией и улучшения качества правосудия ему придется инициировать дополнительные меры по очищению и обновлению судейского корпуса», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Эдуард Уразаев.

Президент России подписал указ о назначении Председателем Верховного Суда Дагестана Сергея Суворова 7 мая. Выдвижение Сергея Суворова на пост главы Верховного суда Дагестана лежит в контексте курса Владимира Васильева на очистку важных структур власти от влияния кланов и элит, предположили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Решение Верховного суда Дагестана следует воспринимать как возможную проверку судебной системы республики, полагает политолог. «Мне представляется, что в рамках антикоррупционной кампании должны быть какие-то комиссии приглашены для помощи новому председателю Верховного суда Дагестана», - подчеркнул Эдуард Уразаев.

Махатилова известна вынесением решений по резонансным делам

Патимат Махатилова известна тем, что отказывала в санкции на арест подозреваемым в пособничестве боевикам, указал Арсен Магомедов. Юрист напомнил о случае поджога автомобиля Махатиловой в 2017 году. По его мнению, это была «месть силовиков» за то, что Махатилова не давала санкции на арест подозреваемых.

Одним из наиболее резонансных решений Махатиловой представитель адвокатского сообщества Дагестана, пожелавший остаться неназванным, назвал оправдательный приговор в отношении Бадрудина Мусаева, сына бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева.

Суд в Махачкале 9 июля признал сына бывшего мэра города Бадрудина Мусаева виновным в применении насилия к представителю власти и приговорил его к 2,5 года колонии и штрафу в 30 тысяч рублей. Бадрудин Мусаев попал под следствие после дорожного конфликта 31 мая 2016 года. В сентябре 2017 года Советский райсуд Махачкалы оправдал молодого человека, однако 16 января этого года Верховный суд республики отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение, которое и завершилось обвинительным приговором.

Судья Махатилова отличается принципиальностью и объективностью при вынесении своих решений, она руководствуется своим внутренним убеждением, ссылаясь на материал, представленный как стороной обвинения, так и стороной защиты, не игнорируя его, а дает ему должную оценку и оценку все смягчающим обстоятельствам, считает адвокат Мурад Маллаев.

«У нее есть немало оправдательных приговоров, что говорит о гуманности судьи. Это говорит о том, что данный судья рассматривает дело объективно», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Мурад Маллаев.

Замглавного редактора «Черновика» Магомед Магомедов также отмечает, что Патимат Махатилова является достаточно известным представителем судейского сообщества Дагестана. «Она известна тем, что выносила приговор сыну Мусы Мусаева Бадрудину Мусаеву по нашумевшему делу и признала его невиновным», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Магомед Магомедов.

Из наиболее резонансных решений Патимат Махатиловой Эдуард Уразаев также вспомнил об оправдательном приговоре сыну мэра Махачкалы Бадрудину Мусаеву. Кроме того, по его словам, Махатилова своим решением обязала следователей предметно заниматься расследования убийства братьев Гасангусейновых.

В марте 2017 года Советский районный суд Махачкалы удовлетворил жалобу Муртазали Гасангусейнова и постановил признать незаконным бездействие руководителя СУ СКР по Дагестану, обязав следователей устранить допущенные нарушения. Адвокатам отца Гасангусейнова удалось убедить суд в том, что следствие было обязано возбудить дело об убийстве братьев. После этого Верховный суд Дагестана также отказался признать законными действия следствия по делу братьев Гасангусейновых. Следователи должны провести проверку по заявлению Муртазали Гасангусейнова об убийстве его сыновей-чабанов, посчитал суд.

При этом, как отметил Уразаев, оценивать работу Махатиловой по известной публичной информации сложно, но дело Бадрудина Мусаева, по мнению политолога, настораживает, так как в нем было много фактов и свидетелей, а после доработок следствия и прокуратуры выглядело убедительно доказанным.

Ситуацию с кадровыми чистками в республике "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".