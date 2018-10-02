Более 300 военных полицейских вернулись из Сирии в Ингушетию

02 октября 2018, 17:49

Военнослужащие батальона военной полиции, которые находились в Сирии с миротворческой миссией, вернулись в Ингушетию без потерь, сообщили сегодня власти.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 мая руководство Ингушетии проводило в командировку в Сирию третью группу военнослужащих батальона военной полиции 19-й отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа. В состав группы вошли 393 военнослужащих.

Батальоны военной полиции из Чечни и Ингушетии отправляются в Сирию с декабря 2016 года для обеспечения порядка, сопровождения конвоев с гуманитарными грузами и вывоза беженцев. Батальон военной полиции из Ингушетии был сформирован из бойцов спецназа. Военнослужащие, отправленные в Сирию с миротворческой миссией, - добровольцы, говорится в сообщении пресс-службы главы Ингушетии от 5 июня 2017 года.

Встреча военнослужащих с родными и церемония награждения состоялась сегодня на базе 291-й артиллерийской бригады в селе Троицкое, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

"Колонны с личным составом и техникой батальона подвергались минометному обстрелу, на маршрутах передвижения батальона закладывались фугасы, начиненные смертельной взрывчаткой. В этих условиях личный состав батальона сумел успешно выполнить все поставленные задачи, сохранить жизни и здоровье и вернуться полным составом на родину", - заявил врио начальника управления обеспечения безопасности и правопорядка Главного управления военной полиции ВС России Олег Горбунов.

Это уже третья командировка военнослужащих из Ингушетии в Сирию с миротворческой миссией, которая, в том числе, предполагает работу с местным населением, уточнила пресс-службы главы республики.

По состоянию на 17.40 на сайте Южного военного округа нет информации о возвращении в Ингушетию военнослужащих из Сирии.

На тематических страницах "Кавказского узла" "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" публикуются новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа.