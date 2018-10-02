ДТП в Адыгее, в результате которого погибли 3 человека и еще один пострадал. Фото: пресс-служба Главного управления МВД по Республики Адыгея https://01.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14577086/

02 октября 2018, 16:57

Четыре человека стали жертвами ДТП в Адыгее

Три человека погибли и еще один пострадал в автоаварии около станицы Кужорской Майкопского района, сообщило сегодня МВД.

По данным полиции, ДТП произошло поздно вечером 1 октября на автодороге Р-217 "Кавказ".

"55-летний житель города Ульяновска, двигаясь на автомобиле Opel, не справился с управлением и допустил наезд на железобетонное ограждение", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Главного управления МВД по Адыгее.

По данным ведомства, водитель иномарки и "двое его пассажиров - жители Краснодарского края 44 и 52 лет - погибли", еще один пассажир, 39-летний житель Кубани, был госпитализирован.

По состоянию на 17.00 на сайте Минздрава Адыгеи нет информации о состоянии пострадавшего. 

Как сообщал "Кавказский узел", в начале августа двое сотрудников полиции получили травмы в результате ДТП. 

Примечание:

"Человек погиб в тройном ДТП в Адыгее", "Двое полицейских пострадали в ДТП с маршруткой в Адыгее", "Два человека пропали после ДТП в горах Адыгеи". 

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