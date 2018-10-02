02 октября 2018, 16:57
Четыре человека стали жертвами ДТП в Адыгее
Три человека погибли и еще один пострадал в автоаварии около станицы Кужорской Майкопского района, сообщило сегодня МВД.
По данным полиции, ДТП произошло поздно вечером 1 октября на автодороге Р-217 "Кавказ".
"55-летний житель города Ульяновска, двигаясь на автомобиле Opel, не справился с управлением и допустил наезд на железобетонное ограждение", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Главного управления МВД по Адыгее.
По данным ведомства, водитель иномарки и "двое его пассажиров - жители Краснодарского края 44 и 52 лет - погибли", еще один пассажир, 39-летний житель Кубани, был госпитализирован.
По состоянию на 17.00 на сайте Минздрава Адыгеи нет информации о состоянии пострадавшего.
Как сообщал "Кавказский узел", в начале августа двое сотрудников полиции получили травмы в результате ДТП.
"Человек погиб в тройном ДТП в Адыгее", "Двое полицейских пострадали в ДТП с маршруткой в Адыгее", "Два человека пропали после ДТП в горах Адыгеи".
02 октября 2018, 16:57
-
Четыре человека стали жертвами ДТП в Адыгее
Три человека погибли и еще один пострадал в автоаварии около станицы Кужорской Майкопского района, сообщило сегодня МВД.
02 октября 2018, 16:42
-
Жители поселка в Волгоградской области пожаловались на вывоз мусора
Мусор из поселка Радужный в Городищенском районе вывозится лишь раз в неделю, а контейнера для него нет, сообщили местные жители. Они заявили, что отказались заключать договоры на вывоз мусора, но суды признают их должниками.
02 октября 2018, 16:23
-
Человек погиб при обрушении крана в Краснодаре
Башенный кран обрушился во время грозы на строительной площадке в Краснодаре, погиб рабочий.
02 октября 2018, 15:55
-
27 учеников обратились к врачам после распыления газа в краснодарской школе
Восемнадцать школьников были направлены в больницы после распыления газового баллончика в одной из школ Краснодара. Всего помощь потребовалась 27 учащимся, сообщили в городской администрации.
02 октября 2018, 15:36
-
Жительница Грузии арестована в Южной Осетии
Суд арестовал на два месяца жительницу села Хурвалети Горийского муниципалитета Майю Отинашвили, задержанную 29 сентября на границе, сообщили сегодня в Комитете госбезопасности Южной Осетии.
-
02 октября 2018, 14:291
Жители Армении раскритиковали власти после повышения пособий на рождение детей
-
02 октября 2018, 14:0513
Глава Минкавказа обвинил регионы СКФО в воровстве газа и света
-
02 октября 2018, 05:331
Грузинские политологи заявили о связи президентских выборов и скандала с Omega group
-
02 октября 2018, 05:09
Суд обязал уплатить штраф организатора митинга фермеров в Красном Сулине
-
01 октября 2018, 19:012
Армяне скорбят о смерти Шарля Азнавура
-
01 октября 2018, 13:32
Более 300 человек пришли на акцию в поддержку родителей Гасангусейновых
-
02 октября 2018, 16:57
Четыре человека стали жертвами ДТП в Адыгее
-
02 октября 2018, 16:23
Человек погиб при обрушении крана в Краснодаре
-
02 октября 2018, 15:36
Жительница Грузии арестована в Южной Осетии
-
02 октября 2018, 15:011
Высшая квалификационная коллегия запретила преследовать нальчикского судью
-
02 октября 2018, 14:50
Самолет с умершим пассажиром экстренно сел в Сочи
-
02 октября 2018, 14:183
Житель Кабардино-Балкарии объяснил причину своего исчезновения
-
02 октября 2018, 13:59
Около 800 человек эвакуированы из школы в Краснодаре
-
02 октября 2018, 13:46
Житель Дагестана осужден в Чечне за попытку выехать в Сирию
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
14 января 2014, 15:31Заявление черкесских активистов в связи с возрастанием террористических угроз на Кавказе 3
-
13 августа 2013, 21:20Обращение черкесских неправительственных организаций Российской Федерации 5
-
22 сентября 2018, 11:42
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Роль семьи в противодействии радикализации молодежи". Онлайн-дискуссия на КУ 29 сентября
-
16 сентября 2018, 16:00
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваИнициатива АРИГИ о похоронном обряде. Продолжение темы.. 9
-
13 сентября 2018, 14:03
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваУченые Адыгеи предложили регламентировать похоронный обряд 22
-
05 сентября 2018, 12:23
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваЧеркесские дети Косово. 20 лет спустя...
-
29 июня 2018, 16:0216
Гвашев Руслан Индрисович
-
27 октября 2017, 13:52
Андрей Рудомаха
-
14 сентября 2017, 10:323
Бриних Валерий Александрович
-
02 октября 2018, 08:48В домах ингушских активистов проходят обыски
-
01 октября 2018, 20:07В Майкопе пройдет фестиваль адыгской культуры
-
30 сентября 2018, 19:35Незаконное уголовное преследование пенсионера
-
26 сентября 2018, 19:22В Ингушетии отпустили задержанного ранее полицией Багаудина Хаутиева
-
25 сентября 2018, 23:31Беспредел краснодарских властей в отношении Михаила Беньяша
-
21 августа 2018, 10:07
Курбан-байрам
-
14 июня 2018, 13:208
Ураза-Байрам (Ид ал-Фитр)
-
02 октября 2018, 03:1634
Историк Котляров выпустил книгу о Канжальской битве после конфликта в Кенделене
-
01 октября 2018, 11:22
Спасатели эвакуировали туриста с гор Адыгеи
-
12 марта 2018, 20:177
"Пики Кадырова", фальсификации и нaрисованные итоги. Эксперт "Голоса" о кавказских традициях на выборах
-
31 декабря 2017, 06:041
Новые отставки губернаторов, акции протеста и неподконтрольный Навальный. Николай Петров о ключевых событиях ушедшего и нового года