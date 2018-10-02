Четыре человека стали жертвами ДТП в Адыгее

02 октября 2018, 16:57

Три человека погибли и еще один пострадал в автоаварии около станицы Кужорской Майкопского района, сообщило сегодня МВД.

По данным полиции, ДТП произошло поздно вечером 1 октября на автодороге Р-217 "Кавказ".

"55-летний житель города Ульяновска, двигаясь на автомобиле Opel, не справился с управлением и допустил наезд на железобетонное ограждение", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Главного управления МВД по Адыгее.

По данным ведомства, водитель иномарки и "двое его пассажиров - жители Краснодарского края 44 и 52 лет - погибли", еще один пассажир, 39-летний житель Кубани, был госпитализирован.

По состоянию на 17.00 на сайте Минздрава Адыгеи нет информации о состоянии пострадавшего.

Как сообщал "Кавказский узел", в начале августа двое сотрудников полиции получили травмы в результате ДТП.