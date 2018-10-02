Человек погиб при обрушении крана в Краснодаре

02 октября 2018, 16:23

Башенный кран обрушился во время грозы на строительной площадке в Краснодаре, погиб рабочий.

Инцидент произошел сегодня в 13.45 мск в районе Западного обхода, проинформировали в муниципальной "Службе спасения" Краснодара.

В результате шквалистого ветра упал башенный кран. В его кабине было обнаружено тело 30-летнего мужчины. Других пострадавших нет, пишут со ссылкой на "Службу спасения" "Кубанские новости".

"Молодой мужчина - оператор крана - погиб на месте от полученных травм", - цитирует свой источник "Интерфакс".

В Сети появилось видео инцидента. Первые несколько секунд в ролике, снятом с балкона, из-за непогоды - шквалистого ветра с ливнем - можно рассмотреть лишь очертания домов. Затем видно, как рядом с высоткой, расположенной неподалеку, падает башенный кран. При падении видны искры и вспышки света. Ролик, опубликованный сегодня на Youtube, к 16.20 мск набрал 111 просмотров.