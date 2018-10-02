02 октября 2018, 15:55

27 учеников обратились к врачам после распыления газа в краснодарской школе

Восемнадцать школьников были направлены в больницы после распыления газового баллончика в одной из школ Краснодара. Всего помощь потребовалась 27 учащимся, сообщили в городской администрации.

Как писал "Кавказский узел", около 800 человек были эвакуированы сегодня из средней школы в Краснодаре после распыления газа из баллончика.

"На месте работали 14 бригад скорой медицинской помощи, помощь оказана 27 учащимся", - цитирует сотрудника администрации Краснодара "Интерфакс".

По данным управлении здравоохранения Краснодара, 18 учащихся после инцидента были направлены в больницу скорой медицинской помощи, городскую детскую и краевую детскую больницы. Состояние пострадавших названо удовлетворительным, часть из них врачи уже отпустили домой, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что "жизни и здоровью детей ничего не угрожает", не уточнив сколько из них остались в больницах.

Примечание:

"Кондратьев анонсировал проверки кубанских торговых центров после пожара в Кемерове", "Около 150 человек эвакуированы из детской больницы в Краснодаре", "Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Сочи".

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