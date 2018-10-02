Жители поселка в Волгоградской области пожаловались на вывоз мусора

02 октября 2018, 16:42

Мусор из поселка Радужный в Городищенском районе вывозится лишь раз в неделю, а контейнера для него нет, сообщили местные жители. Они заявили, что отказались заключать договоры на вывоз мусора, но суды признают их должниками.

Участник пикета заявил о несправедливом списании денег со счета

Житель Радужного Александр Данько сегодня с 8:30 до 10:00 мск проводил одиночный пикет у здания областной думы. На одном из его плакатов утверждалось, что местный мировой судья выносит решения в пользу коммунальщиков, не уведомляя при этом других участников процесса. На другом плакате Данько написал: "Таких мировых судей утверждают на должности депутаты Волгоградской областной думы".

"Приставы сняли деньги у меня со счета. Только после этого я узнал, что полгода назад, в мае, было принято судебное решение взыскать с меня пять тысяч рублей в счет ООО «Коммунальное хозяйство». Но у меня нет с ними договора, хотя квитанции они шлют. Я писал директору по е-мейлу: на каком основании мне шлют квитанции? Мне известно еще о нескольких людях, в отношении которых судебные приказы были вынесены аналогично", - пожаловался Александр Данько корреспонденту "Кавказского узла".

Во время пикета к мужчине вышли две сотрудницы областной администрации. "Мы предлагаем, чтобы он написал заявление и пришел на прием, чтобы озвучить проблему. Если человек не озвучит проблему, он никогда ее не решит", - сказала одна из них корреспонденту "Кавказского узла".

Жители недовольны тем, как вывозится мусор

"У нас есть жители, которые заключили договора, поскольку в них было прописано, что будет контейнерная площадка. В смету также входит уборщица, но ни контейнера, ни уборщицы так и нет. Вывоз всего раз в неделю. В субботу мы с 8 до 13 должны сидеть, караулить, бибикнет машина или нет. У нас был случай: женщина зимой услышала, что сигналит машина, побежала - водитель проехал мимо, не остановился. Она упала, сломала ногу и три месяца ползала по дому, пытаясь ухаживать за маленьким ребенком", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница поселка Татьяна Голубева.

Из-за отсутствия контейнеров мусор выбрасывают прямо по дороге к автобусной остановке, пожаловалась она. "У меня приезжают дети с внуками, лежит гора памперсов - мы не можем складировать все это неделю. Если в субботу тебя нет дома, то мусор будет лежать две недели. Есть же все-таки нормы СанПиН. Говорят, что какие-то три человека написали заявление, что не нужно ставить контейнер и разводить в поселке антисанитарию. Зато разводят вокруг. У нас пруд есть - все идут на остановку, и по пути с двух сторон кидают пакеты с мусором. Потому что выкинуть больше некуда", - рассказала Татьяна Голубева.

Жительница Радужного Наталья Пушкарская подтвердила, что в договоре, который предлагали подписать коммунальщики, обещалось установить мусорные контейнеры. "Но контейнеров нет, а бегать за машиной я не хочу. А где складывать мусор целую неделю?" - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что те, кто работает в субботу, вообще лишены возможности выбрасывать мусор.

Люди массово отказываются платить за вывоз мусора, сказала Пушкарская. "В поселке 145 дворов. Если умножить в среднем на три, получается около 500 человек. Квитанции получают все, но больше половины не платят, потому что договор не заключили и вывоз мусора всего раз в неделю – это прямое нарушение прав", - сообщила она.

Жительница поселка Людмила Холодова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что договор на вывоз мусора заключила. "Мусор вывозится один раз в неделю в субботу - я не имею возможности воспользоваться услугой в любое время, так как у нас отсутствуют контейнерные площадки. Я должна ждать в субботу приезда машины, определенного времени приезда машины нет. Поселок не маленький - несколько улиц. Мы стоим и ждем. Должен быть хотя бы график вывоза мусора. При этом в договоре есть пункт, что исполнитель обязуется своевременно согласно графику и нормам накопления производить вывоз ТБО от контейнерных площадок. Я свои обязанности по договору выполняю – оплачиваю услугу, но мои права нарушены – я не могу в удобное для себя время выбросить мусор, мне приходится накапливать мусор в домовладении", - пожаловалась она.

Людмила Холодова отметила, что с 1 июля тариф за вывоз мусора вырос. "Тариф подняли почти на 50% - за двоих мы платим 215 рублей, - а качество услуги не улучшилось. К тому же, нет уборщика. То есть я сама должна загружать мусор в машину", - сказала женщина.

Часть жителей добилась отмены решений суда о списании долгов

Решения суда о списании долгов получили больше половины жителей Радужного, сообщила Наталья Пушкарская, сославшись на оценку местного почтальона. "Нам сказали: «Если вы одни раз заплатили, то договор считается заключенным». Поэтому мы не платим, мы не принимаем эти условия. Точное число жителей, которые получили судебные приказы, неизвестно, но почтальон мне сказала, что замучилась развозить их. По ее словам, приказы получили больше половины жителей поселка", - рассказала Наталья Пушкарская.

Она сообщила, что сумела добиться отмены решения суда в отношении своей семьи. "Мы получили судебный приказ через полгода после его вынесения. При этом о том, что был суд, мы не знали. В отношении моей семьи судебный приказ о взыскании денег за вывоз мусора был вынесен в прошлом году. На счетах у нас денег не было, поэтому ничего не взыскали. Мы опротестовали решение суда, и его отменили", - сказала Наталья Пушкарская.

Квитанции на оплату вывоза мусора стали приходить года полтора назад, сообщила жительница поселка Татьяна Голубева, также добившаяся отмены решения суда. "В сентябре прошлого года мы получили судебное извещение, что судья вынесла решение взыскать с нас деньги за вывоз мусора. Суд был в мае, а о решении мы узнали в сентябре. Муж написал возражение, решение суда отменили", - рассказала Голубева.

Александр Данько, который вышел сегодня на пикет, так и не смог получить решение суда, сообщила Наталья Пушкарская. "Я обнаружила, что в отношении Александра Данько есть судебное решение, которое вынесли в феврале. На сайте суда была только резолютивная часть. Он написал заявление, чтобы ему выдали приказ с мотивировочной частью, но уже прошел почти месяц – решение ему не выдали. Вместо этого 24 сентября у него списали деньги со счета, даже не ознакомив его с решением. Другие мои соседи, Вальковские, уехали работать на Север и предупредили коммунальные службы об отъезде. Но мусорщики высылали им квитанции. Оказалось, что в отношении них также вынесен судебный приказ. Пока они собирались его опротестовывать, деньги списали со счета", - добавила Пушкарская.

Она сообщила, что в августе обращалась по проблеме вывоза мусора в прокуратуру, которая, в свою очередь, направила обращение в Роспотребнадзор. Ответ из Роспотребнадзора пришел 22 августа. Принуждение к заключению договора не допускается, а копия этого документа в обязательном порядке должна выдаваться потребителю услуг, говорится в ответе ведомства. "При отсутствии у вас указанного документа договор считается не заключенным. Следовательно, у вас отсутствуют обязательства по оплате", - сказано в письме. В Роспотребнадзоре уточнили, что сами по себе квитанции по оплате договором считаться не могут.

"Счета выставляют без подписанного людьми договора. Мне известно о пятерых жителях поселка, которые получили судебные приказы о взыскании денег", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель поселка Витольд Ярмкович.

Татьяну Голубеву возмутило, что коммунальщики самостоятельно вносят в договоры данные о жителях. "Откуда они взяли наши данные и количество прописанных человек? У нас квитанция была выписана на дочку, которая в Москве. Мы были ошеломлены. Договоров мы не заключали", - сказала местная жительница.

Наталья Пушкарская сообщила, что 7 февраля 2017 года судья судебного участка №124 рассмотрел ее иск в отношении директора ООО "Коммунальное хозяйство" Людмилы Лепнуховой и признал ее виновной в административном правонарушении по ст.13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства в области персональных данных). Суд предписал вынести ей предупреждение, отметила Пушкарская.

В ответе Людмилы Лепнуховой, данном на претензию Натальи Пушкарской, говорится, что первоначальные данные для оформления лицевых счетов были получены в ходе опроса жителей на сходе в сентябре 2016 года. "В ноябре были разнесены договоры всем жителям поселка и прикреплены разъяснения об ответственности по поводу обращения с отходами и предложение обратиться к работникам ООО «Коммунальное хозяйство» с целью уточнения данных и количества зарегистрированных лиц и размере задолженности", - говорится в ответе. Там отмечается, что установленный законом порядок использования персональных данных не нарушен.

Каждый житель лично заключает договор с компанией, которая вывозит мусор, заявила корреспонденту "Кавказского узла" глава администрации Новонадеждинского сельского поселения Ирина Бритвина.

Она утверждает, что местные жители сами отказались от контейнера. "У меня нет данных, кто заключил договора. Мусор вывозится бестарным методом - контейнеров нет, мусор вывозит машина. О том, что мусор будет вывозиться именно так, решили сами жители на собрании. Собрание было, но не в этом году, протокол собрания есть", - сказала Ирина Бритвина.

Оперативно получить комментарий у руководителя ООО "Коммунальное хозяйство" Людмилы Лепнуховой корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. В компании пояснили, что она находится на выезде в обслуживаемых компанией поселках.