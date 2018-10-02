Жители Армении раскритиковали власти после повышения пособий на рождение детей

02 октября 2018, 14:29

С 1 октября в Армении вступает в силу инициированный министром труда и социальных вопросов Мане Тандилян законопроект о повышении пособия по рождению второго ребенка. Согласно проекту, пособие утроилось: с 50 тысяч (около 6,8 тысячи рублей) до 150 тысяч драмов (около 20,3 тысячи рублей). Увеличение разовой помощи не скажется принципиально на качестве жизни семей с детьми, лучше бы власти увеличили ежемесячные пособия, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители страны.

"Закон нацелен на стимулирование рождаемости в Армении, что имеет стратегическое значение", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства труда и социальных вопросов страны.

Сотрудник пресс-службы ведомства отметил, что до этого при рождении первого и второго ребенка выплачивалось одинаковое единовременное пособие в размере 50 тысяч драмов. При рождении третьего и четвертого ребенка – один миллион драмов (около 135 тысяч рублей), а при рождении пятого и последующих детей – полтора миллиона драмов (около 203 тысяч рублей).

В 2019 году запланировано выделить из госбюджета на выплату пособий более 1 млрд драмов.

Министр Мане Тандилян в день вступления закона в силу заявила журналистам, что выделенные в бюджете деньги на пособия за рождение третьего и следующих детей оставались в прошлые годы неизрасходованными.

"Поэтому очень важно увеличением пособий стимулировать рождение второго ребенка", - добавила она.

"150 тысяч драмов - это деньги, на которые можно купить ребенку памперсы на несколько месяцев. Качество жизни матери и ребенка от этого вряд ли изменится", - заявила жительница Еревана Асмик Варданян.

Было бы лучше, если бы правительство увеличило ежемесячное пособие на ребенка, которое составляет 18 тысяч драмов (около 2,4 тысячи рублей), считает мать двух детей Анаит Минасян. "Вот это была бы действительно хорошая поддержка", - сказала она.

На 150 тысяч драмов семья может купить детскую кровать, коляску, ходунки, рассказала корреспонденту продавщица магазина товаров для детей и их родителей Лилит Лалаян.

"Утроение суммы пособия, конечно, приветствуется, но я думаю, дополнительные 100 тысяч драмов не могут стать стимулом для рождения ребенка... Настоящим стимулом могут стать серьезные деньги, скажем, если на счет ребенка государство вложит какую-то конкретную сумму, которая может послужить, пусть даже предоплатой, на покупку квартиры или пойдет на образование ребенка", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Еревана Лусине Бабаян.

По ее словам, основная причина того, что родители не спешат с рождением второго или третьего ребенка – это их занятость. Многие, как она отметила, боятся потерять работу, которую сложно найти.