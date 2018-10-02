Самолет с умершим пассажиром экстренно сел в Сочи

02 октября 2018, 14:50

Пассажир авиалайнера, летевшего из Вьетнама в Лондон, почувствовал себя плохо и скончался до приземления в Сочи, сообщили в аэропорту.

"В 05:17 в международном аэропорту Сочи совершил посадку самолет, направлявшийся по маршруту Ханой - Лондон. Причиной посадки в Сочи стало плохое самочувствие одного из пассажиров", - сказала представитель аэропорта Сочи.

По ее данным, аэропорт работает в штатном режиме.

Пассажир умер до приземления самолета, поднявшиеся на борт врачи зафиксировали его смерть, пишет "Интерфакс".

Умерший - гражданин Великобритании, его тело решено было отправить тем же самолетом, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал об экстренной посадке самолета в Волгограде после смерти пассажирки. Женщина умерла на борту авиалайнера, летевшего 24 февраля из Москвы в Астрахань.