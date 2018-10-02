02 октября 2018, 14:50
Самолет с умершим пассажиром экстренно сел в Сочи
Пассажир авиалайнера, летевшего из Вьетнама в Лондон, почувствовал себя плохо и скончался до приземления в Сочи, сообщили в аэропорту.
"В 05:17 в международном аэропорту Сочи совершил посадку самолет, направлявшийся по маршруту Ханой - Лондон. Причиной посадки в Сочи стало плохое самочувствие одного из пассажиров", - сказала представитель аэропорта Сочи.
По ее данным, аэропорт работает в штатном режиме.
Пассажир умер до приземления самолета, поднявшиеся на борт врачи зафиксировали его смерть, пишет "Интерфакс".
Умерший - гражданин Великобритании, его тело решено было отправить тем же самолетом, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона ТАСС.
Ранее "Кавказский узел" писал об экстренной посадке самолета в Волгограде после смерти пассажирки. Женщина умерла на борту авиалайнера, летевшего 24 февраля из Москвы в Астрахань.
"Пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку в Краснодаре", "Сотрудник сочинского аэропорта умер при эвакуации пассажиров", "Пассажир самолета умер при посадке в Ереване".
02 октября 2018, 15:01
-
1
Высшая квалификационная коллегия запретила преследовать нальчикского судью
Высшая российская квалификационная коллегия судей отказалась удовлетворить жалобу следствия на отказ привлечь нальчикского судью Мухамеда Ольмезова к уголовной ответственности по делу о выплатах ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.
02 октября 2018, 14:51
-
1
Кадыров раскритиковал противников изменения границы между Чечней и Ингушетией
Не создавать себе проблем призвал глава Чечни противников установления чечено-ингушской границы, подчеркнув, что с них "будет спрос". Жители Чечни усомнились в том, что заявление Рамзана Кадырова сможет разрядить обстановку и предрекли усиление протеста в Ингушетии.
02 октября 2018, 14:50
-
Самолет с умершим пассажиром экстренно сел в Сочи
Пассажир авиалайнера, летевшего из Вьетнама в Лондон, почувствовал себя плохо и скончался до приземления в Сочи, сообщили в аэропорту.
02 октября 2018, 14:29
-
Жители Армении раскритиковали власти после повышения пособий на рождение детей
С 1 октября в Армении вступает в силу инициированный министром труда и социальных вопросов Мане Тандилян законопроект о повышении пособия по рождению второго ребенка. Согласно проекту, пособие утроилось: с 50 тысяч (около 6,8 тысячи рублей) до 150 тысяч драмов (около 20,3 тысячи рублей). Увеличение разовой помощи не скажется принципиально на качестве жизни семей с детьми, лучше бы власти увеличили ежемесячные пособия, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители страны.
02 октября 2018, 14:18
-
1
Житель Кабардино-Балкарии объяснил причину своего исчезновения
Житель Прохладного Рашид Пугоев не мог связаться с родными, потому что потерял телефон во время отъезда в другой регион, сообщили в полиции.
-
02 октября 2018, 14:056
Глава Минкавказа обвинил регионы СКФО в воровстве газа и света
-
02 октября 2018, 05:331
Грузинские политологи заявили о связи президентских выборов и скандала с Omega group
-
02 октября 2018, 05:09
Суд обязал уплатить штраф организатора митинга фермеров в Красном Сулине
-
01 октября 2018, 19:012
Армяне скорбят о смерти Шарля Азнавура
-
01 октября 2018, 13:32
Более 300 человек пришли на акцию в поддержку родителей Гасангусейновых
-
01 октября 2018, 12:35
Ростовчанин Владислав Мордасов признан политзаключенным
-
02 октября 2018, 15:011
Высшая квалификационная коллегия запретила преследовать нальчикского судью
-
02 октября 2018, 14:50
Самолет с умершим пассажиром экстренно сел в Сочи
-
02 октября 2018, 14:181
Житель Кабардино-Балкарии объяснил причину своего исчезновения
-
02 октября 2018, 13:59
Около 800 человек эвакуированы из школы в Краснодаре
-
02 октября 2018, 13:46
Житель Дагестана осужден в Чечне за попытку выехать в Сирию
-
02 октября 2018, 13:12
Вано Мерабишвили переведен из тюрьмы в больницу
-
02 октября 2018, 13:01
Власти Дагестана перекрыли дорогу из-за КТО
-
02 октября 2018, 12:01
Муса Мусаев признал вину в суде
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
24 сентября 2018, 09:09
BERG...man TbilisiКраснодар официально стал 16-ым городом - миллионником РФ 55
-
16 сентября 2018, 18:42
BERG...man TbilisiСпартак - Ахмат: онлайн. Анжи камнем идет ко дну! 0-4 в Махачкале- от "быков" из Краснодара! Обзор 7-го тура премьер-лиги 46
-
02 сентября 2018, 18:50
BERG...man TbilisiЗенит - Спартак: онлайн. И обзор 6-го тура. Анжи оседает на дне. Ахмат - рядом! 56
-
20 августа 2018, 12:574
Ткачев Александр Николаевич
-
29 июня 2018, 16:0216
Гвашев Руслан Индрисович
-
27 февраля 2018, 17:30
Исаев Шамиль Абдулаевич
-
02 октября 2018, 08:48В домах ингушских активистов проходят обыски
-
01 октября 2018, 20:07В Майкопе пройдет фестиваль адыгской культуры
-
30 сентября 2018, 19:35Незаконное уголовное преследование пенсионера
-
26 сентября 2018, 19:22В Ингушетии отпустили задержанного ранее полицией Багаудина Хаутиева
-
25 сентября 2018, 23:31Беспредел краснодарских властей в отношении Михаила Беньяша
-
07 июля 2018, 23:581
Мундиаль-2018: где и когда пройдут матчи на Юге России
-
16 июня 2018, 14:27
"Репортеры без границ": Кремль играет неравный матч с Гериевым
-
02 октября 2018, 13:59
Около 800 человек эвакуированы из школы в Краснодаре
-
02 октября 2018, 06:28
Сожительница Цапка отозвала иск о снятии ареста с 6 миллионов долларов
-
12 марта 2018, 20:177
"Пики Кадырова", фальсификации и нaрисованные итоги. Эксперт "Голоса" о кавказских традициях на выборах
-
31 декабря 2017, 06:041
Новые отставки губернаторов, акции протеста и неподконтрольный Навальный. Николай Петров о ключевых событиях ушедшего и нового года