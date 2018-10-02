Краснодарская школа №35, из которой 2 октября были эвакуированы ученики. Фото Юрия Ходзицкого. https://kubnews.ru/proisshestviya/2018/10/02/800-chelovek-evakuirovali-iz-shkoly-v-krasnodare-posle-raspyleniya-gazovogo-ballonchika/

02 октября 2018, 13:59

Около 800 человек эвакуированы из школы в Краснодаре

Учащиеся и персонал средней школы в Краснодаре эвакуированы после распыления перцового газа из баллончика. Школьникам, почувствовавшим недомогание, оказана медицинская помощь, сообщили городские власти.

Всего из здания школы сегодня эвакуировали 800 человек, уточнили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю. "В настоящее время на месте продолжаются проверочные мероприятия. Занятия в школе временно приостановлены", - сказал представитель ведомства.

То, что был распылен именно газ из баллончика, установлено только предварительно, со ссылкой на краевую полиции сообщил "Интерфакс".

"Распыление произошло в 10:53. Руководство школы отреагировало моментально, как это и должно быть. Сразу же были оповещены все службы, школу эвакуировали", - рассказал директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.

Он добавил, что всем детям, которые почувствовали недомогание, оказана медицинская помощь. Сорванные сегодня уроки будут компенсированы во время каникул, со ссылкой на Алексея Некрасова информировала "Кубань 24".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае полиция вывела посетителей из здания краснодарского кинотеатра "Галерея" из-за появления запаха газа.

Примечание:

"Кондратьев анонсировал проверки кубанских торговых центров после пожара в Кемерове", "Около 150 человек эвакуированы из детской больницы в Краснодаре", "Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Сочи".

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