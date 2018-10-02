Около 800 человек эвакуированы из школы в Краснодаре

02 октября 2018, 13:59

Учащиеся и персонал средней школы в Краснодаре эвакуированы после распыления перцового газа из баллончика. Школьникам, почувствовавшим недомогание, оказана медицинская помощь, сообщили городские власти.

Всего из здания школы сегодня эвакуировали 800 человек, уточнили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю. "В настоящее время на месте продолжаются проверочные мероприятия. Занятия в школе временно приостановлены", - сказал представитель ведомства.

То, что был распылен именно газ из баллончика, установлено только предварительно, со ссылкой на краевую полиции сообщил "Интерфакс".