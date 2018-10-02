Боевики повстанцев запускают оружие местного производства на линии фронта Карм-ат-Тараб. Фото REUTERS / Abdalrhman Isma

02 октября 2018, 13:46

Житель Дагестана осужден в Чечне за попытку выехать в Сирию

Суд в Чечне приговорил к двум годам и девяти месяцам колонии 22-летнего уроженца Хасавюрта, признав его виновным в попытке вступить в ряды боевиков на территории Сирии.

Судом установлено, что уроженец Дагестана несколько месяцев назад пытался выехать с территории Чечни в Сирию для вступления в ряды террористической организации. "При попытке выезда за границу он был задержан. В ходе следствия свою вину в приготовлении к участию в НВФ на территории Сирии он полностью признал", - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в прокуратуре Чечни.

Суд признал молодого человека виновным по ч.1 статьи 30 и ч.2 статьи 208 УК РФ (приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Он приговорен к двум годам и девяти месяцам колонии строгого режима, сказал представитель ведомства, не уточнив дату суда.

"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденного и его представителей относительно версии следствия и решения суда.

По данным прокуратуры Чечни, в рядах боевиков на территории Сирии могут находиться до 800 жителей республики. "По состоянию на конец минувшего года, за участие в незаконных вооруженных формированиях, действующих в Сирии, в розыск объявлены 746 жителей Чечни", - сказали в ведомстве.

В Сирии и Ираке на стороне боевиков запрещенного судом в России террористического "Исламского государства" и других джихадистских группировок воюют боевики с Северного и Южного Кавказа, говорится в материале "Кавказского узла"  "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*". В статье рассказывается о том, как боевики с Кавказа попадают в Ирак и Сирию, сколько людей из разных регионов там воюет и как присягнувшие ИГ* группировки действуют на самом Кавказе.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) по решению суда признано террористической организацией и запрещено в России.

Примечание:

"Французские власти арестовали выходца из Чечни по обвинению в терроризме", "Силовики прекратили поиски боевиков на границе Чечни и Ингушетии", "Силовики сообщили о трех убитых в Чечне боевиках".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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