Власти Дагестана перекрыли дорогу из-за КТО

02 октября 2018, 13:01

Движение транспорта через Буйнакский перевал закрыто в связи с проведением контртеррористической операции, сообщил Минтранс Дагестана.

"Кавказский узел" информировал, что 27 сентября в Буйнакском и Кумторкалинском районах Дагестана был объявлен режим КТО. На следующий день НАК сообщил о том, что силовики убили в перестрелке предполагаемого боевика, 26-летнего жителя села Эндирей Хасавюртовского района.

О закрытии трассы через Буйнакский перевал сообщила сегодня пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. "В связи с введением режима контртеррористической операции перекрыто движение на автодороге Махачкала – Буйнакск – Леваши – Верхний Гуниб (Буйнакский перевал), маршрутом для объезда перевала будет служить автомобильная дорога через поселок Талги. Движение будет открыто в скором времени", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На сайте Национального антитеррористического комитета по состоянию на 13:00 мск нет информации о целях, с которыми сегодня был перекрыт Буйнакский перевал.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликована карта с административно-территориальным делением Дагестана и статья "Режим контртеррористической операции (КТО)".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов, нападений, подрывов и похищений людей.