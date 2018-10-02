Вано Мерабишвили. Фото © FB / Vano Merabishvili

02 октября 2018, 13:12

Вано Мерабишвили переведен из тюрьмы в больницу

Состояние бывшего министра МВД Грузии Вано Мерабишвили ухудшилось сегодня утром, он доставлен в клинику в Тбилиси, сообщил его адвокат Степанэ Туманишвили.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 сентября адвокат Мерабишвили Георгий Чивиашвили заявил, что его подзащитный госпитализирован с признаками отравления. Специальная пенитенциарная служба, однако, опровергла наличие у осужденного интоксикации. На следующий день адвокат Степанэ Туманишвили заявили, что администрация тюрьмы не обеспечивает Мерабишвили должное обследование и лечение.

В 2016 году Мерабишвили был осужден на шесть лет и девять месяцев заключения по делу о нападении в 2005 году на депутата парламента Валерия Гелашвили, который критиковал Михаила Саакашвили. Апелляция на этот приговор и просьба об условно-досрочном освобождении были отклонены.

Бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили вновь переведен в клинику, со ссылкой на его адвоката Степанэ Туманишвили сообщил сегодня "ИнтерпрессНьюс".

Мерабишвили переводят в клинику из тюрьмы уже в пятый раз. Его состояние ухудшилось сегодня утром, информировал на своем сайте телеканал "Рустави 2". "До сегодняшнего дня нам не предоставили материал о том, какие обследования ему провели и как. Тревожит и порождает подозрения то, что они (Минюст Грузии. - Прим. "Кавказского узла") не дают нам документы", - заявил телеканалу Степанэ Туманишвили.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Минюста Грузии относительно этого заявления Туманишвили.

Вано Мерабишвили является генеральным секретарем партии "Единое национальное движение". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" размещена биография Вано Мерабишвили.

Примечание:

"Защита назвала слабой позицию властей Грузии по делу Мерабишвили в ЕСПЧ", "Суд в Тбилиси оставил в силе приговор Вано Мерабишвили", "Прокуратура Грузии не нашла подтверждений незаконного допроса Мерабишвили".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

02 октября 2018, 15:01

02 октября 2018, 14:51

02 октября 2018, 14:50

02 октября 2018, 14:29

  • Жители Армении раскритиковали власти после повышения пособий на рождение детей

    С 1 октября в Армении вступает в силу инициированный министром труда и социальных вопросов Мане Тандилян законопроект о повышении пособия по рождению второго ребенка. Согласно проекту, пособие утроилось: с 50 тысяч (около 6,8 тысячи рублей) до 150 тысяч драмов (около 20,3 тысячи рублей). Увеличение разовой помощи не скажется принципиально на качестве жизни семей с детьми, лучше бы власти увеличили ежемесячные пособия, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители страны.

02 октября 2018, 14:18

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи