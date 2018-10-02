Вано Мерабишвили переведен из тюрьмы в больницу

02 октября 2018, 13:12

Состояние бывшего министра МВД Грузии Вано Мерабишвили ухудшилось сегодня утром, он доставлен в клинику в Тбилиси, сообщил его адвокат Степанэ Туманишвили.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 сентября адвокат Мерабишвили Георгий Чивиашвили заявил, что его подзащитный госпитализирован с признаками отравления. Специальная пенитенциарная служба, однако, опровергла наличие у осужденного интоксикации. На следующий день адвокат Степанэ Туманишвили заявили, что администрация тюрьмы не обеспечивает Мерабишвили должное обследование и лечение.

В 2016 году Мерабишвили был осужден на шесть лет и девять месяцев заключения по делу о нападении в 2005 году на депутата парламента Валерия Гелашвили, который критиковал Михаила Саакашвили. Апелляция на этот приговор и просьба об условно-досрочном освобождении были отклонены.

Бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили вновь переведен в клинику, со ссылкой на его адвоката Степанэ Туманишвили сообщил сегодня "ИнтерпрессНьюс".

Мерабишвили переводят в клинику из тюрьмы уже в пятый раз. Его состояние ухудшилось сегодня утром, информировал на своем сайте телеканал "Рустави 2". "До сегодняшнего дня нам не предоставили материал о том, какие обследования ему провели и как. Тревожит и порождает подозрения то, что они (Минюст Грузии. - Прим. "Кавказского узла") не дают нам документы", - заявил телеканалу Степанэ Туманишвили.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Минюста Грузии относительно этого заявления Туманишвили.

Вано Мерабишвили является генеральным секретарем партии "Единое национальное движение". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" размещена биография Вано Мерабишвили.