20 человек остаются в больницах после ДТП в Азербайджане

02 октября 2018, 11:56

16 пострадавших при столкновении автобуса с локомотивом в Баку и четверо раненых в ДТП с микроавтобусом в Сумгаите продолжают лечиться в стационарах, сообщил сегодня Минздрав Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября два человека погибли и еще 15 получили травмы при столкновении туристического микроавтобуса с грузовиком в Сумгаите, а сегодня 13-летний школьник погиб и еще 34 человека были госпитализированы после столкновения автобуса и поезда в Баку.

По данным на 10:00 (9:00 мск), в медучреждениях Баку оставались 16 пострадавших при аварии на железной дороге, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минздрава. 12 человек проходят лечение в городской больнице №3 в поселке Сабунчи. Пятеро из них, двое детей и трое взрослых, находятся в реанимации и сегодня будут прооперированы. Еще четверо пострадавших находятся в отделении травматологии Бакинского городского клинического медицинского центра №1. Остальные госпитализированные уже выписаны, сообщил представитель ведомства.

Увеличилось число погибших в результате ДТП с микроавтобусом 30 сентября, когда два человека погибли на месте происшествия - 1 октября двое из пострадавших скончались в больнице. Еще четверо пострадавших остаются в Сумгаитской городской больнице, остальные выписаны, сказали в Минздраве.

В свою очередь, пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана рапортовала об аресте Габиля Мамедова - водителя автобуса Mersedes Benz, столкнувшегося с грузовиком в Сумгаите. Он обвиняется по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.