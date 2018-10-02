Чиновник обвинен во взяточничестве в Ростовской области

02 октября 2018, 07:30

Бывший сотрудник администрации Малокаменского сельского поселения заключен под стражу по обвинению в получении взяток и применении насилия в отношении сотрудника ФСБ.

По версии следствия, в январе обвиняемый, работая ведущим специалистом по вопросам имущественных и земельных отношений, потребовал и получил взятку в размере 20 тысяч рублей от жителя Каменского района за незаконную добычу природного камня на земельных участках. После того как чиновника уволили, он, скрыв этот факт, потребовал от того же жителя 100 тысяч рублей за общее покровительство, после чего тот пожаловался в правоохранительные органы. При задержании обвиняемый применил насилие в отношении оперативного сотрудника ФСБ, ударив его кулаком по лицу, проинформировало следственное управление Следственного комитета РФ по Ростовской области.

Чиновник обвинен по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщается на сайте ведомства.

"Следствием получены данные о том, что обвиняемый противодействует расследованию и оказывает давление на основных участников уголовного процесса с целью изменения ими показаний в свою пользу. В связи с этим, по ходатайству следователя, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУ СКР по региону.

"Кавказский узел" ранее писал, что бывший глава Малокаменского сельского поселения в октябре 2014 года был обвинен в получении взятки в крупном размере. По данным следователей, он требовал ежемесячных выплат от бизнесмена, занимающегося добычей природных ресурсов.