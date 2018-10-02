Митинг фермеров в Красном Сулине 12 августа 2018 года. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла

02 октября 2018, 05:09

Суд обязал уплатить штраф организатора митинга фермеров в Красном Сулине

Суд постановил взыскать с Сергея Чеверды 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения митинга фермеров 12 августа.

Как информировал "Кавказский узел", 15 активистов в Красносулинском районе Ростовской области провели 12 августа акцию протеста, требуя, чтобы власти обратили внимание на земельные проблемы фермеров. Митинг прошел в Божковском сельском поселении в Красносулинском районе в 100 метрах от трассы М-4 "Дон" на земле фермера Евгения Птицына.

1 октября Красносулинский районный суд рассмотрел административное дело в отношении директора Белокалитвинского регионального общественного учреждения по защите прав сельхозтоваропроизводителей Сергея Чеверды. Заседание длилось больше 4 часов. В итоге суд признал активиста виновным в нарушении организатором публичного мероприятия порядка проведения акции (ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на процессе.

Сергей Чеверда после процесса заявил, что остался недоволен решением суда и будет его обжаловать. "Я в суде полностью доказал свою невиновность", - сказал он "Кавказскому узлу".

Он утверждает, что уведомлял местные власти о проведении митинга.

Фермер Евгений Птицын после заседания также заявил "Кавказскому узлу", что недоволен решением суда. Он отметил, что акция проводилась, чтобы власти обратили внимание на проблемы фермеров.

Комментариями представителей властей Красносулинского района относительно подачи уведомления о проведении митинга 12 августа "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд отпустил задержанного в Краснодаре активиста", "Иван Танский арестован на пять суток", "Краснодарская активистка объявила голодовку после ареста".

Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

02 октября 2018, 05:33

02 октября 2018, 05:09

02 октября 2018, 05:00

  • Бакинские политологи предупредили об опасности эскалации карабахского конфликта

    Комитет "Карабах", организовавший митинг за силовое решение карабахского конфликта, намерен и впредь проводить акции с требованиям к властям Азербайджана начать решительные действия для восстановления территориальной целостности страны, заявил член комитета Акиф Наги. В азербайджанском обществе есть запрос на силовое решение карабахского конфликта, считает Тогрул Джуварлы. Митинг с "силовой повесткой" организован самими властями, предположил Зардушт Ализаде. Попытка новых властей Армении вернуть за стол переговоров НКР была отвергнута Азербайджаном, отметил Расим Мусабеков.

02 октября 2018, 04:30

  • Мать двух сбитых на "зебре" детей в Чегеме требует компенсацию от водителей

    Двое жителей Кабардино-Балкарии предстали перед судом по обвинению в совершении ДТП на пешеходном переходе, в результате которого получили травмы две несовершеннолетние девочки. В рамках уголовного процесса мать девочек предъявила требования на 2,8 миллиона рублей к обоим водителям и готовит к ним еще один иск в рамках гражданского судопроизводства.

02 октября 2018, 03:16

  • Историк Котляров выпустил книгу о Канжальской битве после конфликта в Кенделене

    В издательстве Марии и Виктора Котляровых в Нальчике вышла книга "Канжальская битва: взгляд сквозь столетия", посвященная столкновению между черкесами и войсками крымского хана Каплан-Гирея в верховьях реки Малки. По словам автора Виктора Котлярова, Канжальская битва имеет прямое отношение к современности, в частности, к недавним беспорядкам в Кенделене.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи