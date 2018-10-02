Суд обязал уплатить штраф организатора митинга фермеров в Красном Сулине

02 октября 2018, 05:09

Суд постановил взыскать с Сергея Чеверды 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения митинга фермеров 12 августа.

Как информировал "Кавказский узел", 15 активистов в Красносулинском районе Ростовской области провели 12 августа акцию протеста, требуя, чтобы власти обратили внимание на земельные проблемы фермеров. Митинг прошел в Божковском сельском поселении в Красносулинском районе в 100 метрах от трассы М-4 "Дон" на земле фермера Евгения Птицына.

1 октября Красносулинский районный суд рассмотрел административное дело в отношении директора Белокалитвинского регионального общественного учреждения по защите прав сельхозтоваропроизводителей Сергея Чеверды. Заседание длилось больше 4 часов. В итоге суд признал активиста виновным в нарушении организатором публичного мероприятия порядка проведения акции (ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на процессе.

Сергей Чеверда после процесса заявил, что остался недоволен решением суда и будет его обжаловать. "Я в суде полностью доказал свою невиновность", - сказал он "Кавказскому узлу".

Он утверждает, что уведомлял местные власти о проведении митинга.

Фермер Евгений Птицын после заседания также заявил "Кавказскому узлу", что недоволен решением суда. Он отметил, что акция проводилась, чтобы власти обратили внимание на проблемы фермеров.

Комментариями представителей властей Красносулинского района относительно подачи уведомления о проведении митинга 12 августа "Кавказский узел" пока не располагает.

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