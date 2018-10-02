Мать двух сбитых на "зебре" детей в Чегеме требует компенсацию от водителей

02 октября 2018, 04:30

Двое жителей Кабардино-Балкарии предстали перед судом по обвинению в совершении ДТП на пешеходном переходе, в результате которого получили травмы две несовершеннолетние девочки. В рамках уголовного процесса мать девочек предъявила требования на 2,8 миллиона рублей к обоим водителям и готовит к ним еще один иск в рамках гражданского судопроизводства.

13 марта 2018 года две несовершеннолетние дочери жительницы города Чегем были сбиты на пешеходном переходе. В результате обе девочки получили серьезные травмы, рассказала 1 октября корреспонденту "Кавказского узла" их мать, признанная потерпевшей по уголовному делу.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы от 15 мая 2018 года, старшая из девочек получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом свода и основания черепа и другие травмы, вред ее здоровью оценен как тяжкий. Девочка несколько месяцев провела в больнице, ей требуется дальнейшее лечение, а также проведение пластической операции. Здоровью ее младшей сестры был причинен вред средней тяжести, сказала жительница Чегема.

"Моей [старшей] дочери постоянно требуется лечение и наблюдение у специалистов: врача невролога, травматолога, педиатра. Для проведения лечения постоянно требуется дорогостоящее обследование в виде МРТ головного мозга, консультации специалистов, проведение процедур, а также длительное медикаментозное лечение препаратами, а также сдача дорогостоящих анализов. Все это подтверждается прилагаемыми документами. Также ей необходимо провести несколько дорогостоящих операций по лечению кожных дефектов, а также пластическая операция на поврежденных связках коленного сустава", - сообщила мать девочек.

Она отметила, что для восстановительного лечения дочери необходимы значительные деньги, однако один из водителей после ДТП не интересовался судьбой пострадавшего ребенка и не принес извинений, а другой сразу после аварии дал на лечение девочки 40 тысяч рублей, после чего больше не узнавал о состоянии ее здоровья у матери.

Обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, (ч.1 ст.264 УК РФ), предъявлено водителям автомобиля Renault Logan и маршрутного такси "Газель", сообщила "Кавказскому узлу" адвокат потерпевшей Лиза Шак.

Уголовное дело в отношении водителей рассматривается в Чегемском районном суде. Мать девочек признана потерпевшей по делу, и в рамках уголовного судопроизводства она заявила гражданский иск к обвиняемым о возмещении 800 тысяч рублей материального ущерба, а также просит просит взыскать с них компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей в равных долях за причинение страданий старшей дочери, пояснила Шак.

Судебное заседание по делу назначено на 16 октября, уточнила она.

Поскольку младшей из девочек, согласно судмедэкспертизе, был нанесен вред средней степени тяжести, иск о компенсации морального вреда по этому поводу следует подавать в порядке гражданского судопроизводства, отметила адвокат. "В настоящее время мною готовится такой иск", - сказала она.

Комментариями от обвиняемых или их представителей относительно судебного процесса и предъявленного иска потерпевшей стороной "Кавказский узел" пока не располагает.

Всего за девять месяцев 2018 года в Кабардино-Балкарии жертвами автоаварий на дорогах стали 56 детей, пятеро из них погибли, уточнили "Кавказскому узлу" в пресс-службе ГИБДД республики.