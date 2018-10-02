Историк Котляров выпустил книгу о Канжальской битве после конфликта в Кенделене

02 октября 2018, 03:16

В издательстве Марии и Виктора Котляровых в Нальчике вышла книга "Канжальская битва: взгляд сквозь столетия", посвященная столкновению между черкесами и войсками крымского хана Каплан-Гирея в верховьях реки Малки. По словам автора Виктора Котлярова, Канжальская битва имеет прямое отношение к современности, в частности, к недавним беспорядкам в Кенделене.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября жители села Кенделен не пустили участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, после чего произошли стычки. 19 сентября активисты попытались прорвать оцепление силовиков, полицейские применили слезоточивый газ. Столкновения между активистами и силовиками произошли также в селении Заюково, расположенном близ Кенделена. Историки назвали первопричиной конфликта в Кенделене земельный спор.

Канжальская битва - ночное сражение 1708 года у горы Канжал в верховьях реки Малки, в ходе которого черкесы под предводительством князя Кургоко Атажукина нанесли поражение войскам крымского хана Каплан-Гирея, состоявшим из турок и крымских татар. Для черкесов, кабардинцев и других адыгоязычных народов битва является одним из символов национального героизма. Тюркские народы — включая балкарцев — негативно относятся к этой теме: среди них распространен лозунг: "Канжальской битвы не было". Есть и третья версия — что сражение было эпизодом феодальной войны, а не национально-освободительной. Ее сторонники указывают, что черкесы воевали по обе стороны конфликта, говорится в справке "Канжальская битва".

В издательстве Марии и Виктора Котляровых в Нальчике 1 октября вышла книга под названием "Канжальская битва: взгляд сквозь столетия". Автор и составитель книги - историк и краевед, руководитель местного отделения Русского географического общества Виктор Котляров.

"Канжальская битва – событие истории. Но так получилось, что она имеет самое прямое отношение к современности. Проецируемая на сегодняшний день Канжальская битва отражается на нашем восприятии действительности. События последнего времени в республике говорят об этом однозначно", - рассказал Виктор Котляров корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, выпуская книгу, он не ставил перед собой задачу разобраться в недавних событиях и не предлагал пути решения возникших проблем. Цель работы - в историческом просвещении.

"Прошлое надо знать. Знать, опираясь на источники. Не препарировать его, не переписывать, не творить мифы, а просто знать. Так как именно знание, просвещение позволяют избежать многих проблем, корни которых из прошлого прорастают в настоящем", - подчеркнул краевед.

По словам Котлярова, в книге воспроизведен большой массив первичной информации о самой битве, ее восприятии современниками, ее значении.

В частности, в ней приводятся свидетельства османских историков Фындыклылы Мехмеда-Аги, Сейида Мухаммеда Ризы, ученого Тариха Рашида, французских путешественников Абри де ла Мотрэ и Фредерика Дюбуа де Монпере, молдавского государственного деятеля Дмитрия Кантемира, немецких ученых Энгельберта Кемпфера и Петра-Симона Палласа, историка Семена Броневского, публициста Николая Данилевского и ряда других.

"Все они представляют несомненный интерес. Ведь они написаны столетия назад", - отметил Котляров.

Отдельный раздел книги посвящен тому, какое отражение Канжальская битва нашла в народной памяти – адыгском, балкарском, осетинском фольклоре.

В заключительном разделе книги рассказывается о ландшафтных экспедициях краеведов, организованных по рекомендации Института Российской истории РАН, давшего заключение по вопросу исторической значимости Канжальской битвы 1708 года.

По словам старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Дениса Соколова, беспорядки в Кенделене и противостояние кабардинцев и балкарцев нельзя объяснить только спорами из-за горных пастбищ. Два народа могли бы праздновать победы и отмечать траурные даты вместе, но руководство республики отгородилось от людей силовиками и усугубило конфликт, говорится в материале "Канжал в спину губернатора".

По словам Котлярова, это не первая книга, которую выпускает издательство о Канжальской битве.

"В 2006 году мы выпустили книгу "Живописная Кабардино-Балкария", в которой подробно рассказали о Канжальской битве, ее значении для Кабарды, в частности, и народов Северного Кавказа в целом. В 2008 году, в год 300-летия битвы с крымцами, наше издательство выпустило исследовательскую работу "Канжальская битва и политическая история Кабарды первой половины XVIII века". В этой книге, подготовленной Институтом гуманитарных исследований КБНЦ РАН (Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук, - прим. "Кавказского узла"), собраны исследования и материалы, глубоко и всесторонне освещающие одну из важнейших вех в истории адыгов, событие, ставшее поворотным моментом во внутренней и внешней политике Кабарды. Положения из этих работ, а также отчеты о трех экспедициях, проведенных за последние десять лет по местам, где проходила Канжальская битва, легли в основу данного издания", - сообщил издатель.

В 2014 году Котляров получал угрозы по телефону и на траурном митинге, посвященном годовщине депортации балкарского народа. По словам Котлярова, к нему подошла группа женщин и стала его обвинять в том, что он умышленно искажает историю, "переписывает ее в угоду другим народам". Опрошенные "Кавказским узлом" активисты связали угрозы Котлярову с его работами о Канжальской битве.

Во время этих экспедиций, по словам издателя, находок было сделано немного, но, по его мнению, это объяснимо – все материальные вещи были собраны сразу после битвы.

"Аналогичная ситуация имела место и с битвой на Куликовом поле, где было найдено всего-то с десяток наконечников стрел", - сказал он.

На Канжале, на возвышенности, которая называется Курган дележа добычи, по словам Котлярова, были найдены панцирные нашивки, изготовленные из меди, и несколько наконечников стрел.

"В ходе поисков мы обратили внимание на одиноко лежащий камень, имеющий собственное название "Абрамыва". В эпосе "Нарты" упоминается абра-камень – камень невероятных размеров, с помощью которого богатыри мерялись силой. Камень этот расколот надвое, его высота метров 7–8. Если взобраться на камень, то внизу, в нескольких сотнях метров, можно увидеть многочисленные небольшие курганы, расположенные один рядом с другим. Вероятно, это и есть захоронения, под которые были использованы складки местности (небольшие овраги). Так с наименьшими усилиями победители отдавали последнюю дань мертвым врагам", - рассказал автор.

По его словам, это предположение нашло косвенное подтверждение в ходе исследования участка с помощью полевого варианта прибора ИГА-1 – индикатора геофизических аномалий.

"Прибор представляет собой высокочувствительный селективный измеритель электромагнитного поля, позволяющий определять местонахождения геофизических аномалий (геопатогенных зон), в том числе человеческих останков и предметов объемом не менее пяти кубических дециметров на глубине трех метров. С помощью ИГА-1 удалось выяснить, что невдалеке от камня Абрамыва, на пригорке, свободном от леса, действительно находится обширная геопатогенная зона, позволяющая сделать вывод о наличии вероятных захоронений. Вероятно, в этих братских могилах и нашли последний приют захватчики, так как своих погибших местное население увозило", - рассказал краевед.

Отметим, что некоторые из балкарских пользователей социальных сетей обвиняют Виктора Котлярова в "мифотворчестве". Историк отказался комментировать эти обвинения, назвав их нелепыми.

День адыгов, который прошел в Кабардино-Балкарии 20 сентября, некоторые кабардинские пользователи социальных сетей на фоне конфликта в Кенделене отказались считать праздником. Однако и среди балкарцев не все согласились с призывами к примирению.