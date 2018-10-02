02 октября 2018, 01:49

Шестеро жителей Калача-на-Дону провели пикет против пенсионной реформы

Активисты в Калаче-на-Дону Волгоградской области потребовали от властей создавать новые рабочие места вместо того, чтобы повышать пенсионный возраст.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября власти Калача-на-Дону отказали коммунистам в проведении акции против пенсионной реформы. Десять активистов вышли на одиночные пикеты. По словам одной из участниц акции Татьяны Педан, активисты писали письмо депутату Госдумы Татьяне Цыбизовой, в котором предложили ей встретится с ними перед вторым чтением законопроекта о пенсионной реформе. Цыбизова приезжала в город, но не встретилась с ними.

Шестеро жителей Калача-на-Дону провели 1 октября согласованный пикет напротив районной администрации, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из участниц акции, сторонница движения "Левый фронт" Татьяна Педан.

"Люди проходят, машины мимо проезжают, все останавливаются, читают наши плакаты. Два человека у нас пошли на прием к Цыбизовой (депутат Государственной думы Татьяна Цыбизова, - прим. "Кавказского узла"). Мы требуем сначала рабочие места с соцпакетом для людей и только потом пенсионную реформу. Депутат не хочет с нами встречаться... Мы против того, что она проголосовала за пенсионную реформу без учета нашего мнения. Мы требуем отозвать закон о пенсионной реформе и требуем принять закон об отзыве депутатов. Нас не устраивает, что мы не можем отозвать депутатов, которые выступают против народа", - заявила она.

"Я вообще требую отправить правительство в отставку, но поскольку сейчас приехала депутат Татьяна Цыбизова..., я тоже записалась к ней на прием. Но сказали, что она будет принимать только по личным вопросам, но не по общественным. Мы требуем, чтобы депутат встретилась с нами", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница пикета Лилия Боброва.

Участница пикета, пенсионерка, член КПРФ Юлия Минеева заявила корреспонденту "Кавказского узла", что требует отзыва закона о пенсионном возрасте.

"Сначала нужны рабочие места и соцпакеты, а потом реформа. И почему с народом никто не советуется? Почему нет закона, чтобы депутат выходил к народу и отчитывался, что он делает?" - задается вопросом Минеева.

Первый митинг против пенсионной реформы в Калаче-на-Дону коммунисты провели 14 июля. На нем они  призвали вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на референдум. 28 июля около 300 жителей Калачевского района в ходе согласованного митинга против пенсионной реформы подписали обращение к депутатам областной думы с требованием уйти в отставку. Отставки правительства, роспуска Госдумы и моратория на повышение пенсионного возраста потребовали участники митинга в Калаче-на-Дону, который прошел 2 сентября.

Примечание:

"Митинг против пенсионной реформы собрал 300 человек в Ростове-на-Дону", "Протест против пенсионной реформы объединил оппозицию в Астрахани", "Красноармейская ячейка КПРФ провела альтернативный митинг против пенсионной реформы".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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