01 октября 2018, 22:03

Занятость суда помешала рассмотреть дело Ганнушкиной

Тверской районный суд Москвы не рассмотрел сегодня дело об акции главы комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной в защиту руководителя грозненского "Мемориала" Оюба Титиева.

Как писал "Кавказский узел", Светлана Ганнушкина и Олег Орлов были задержаны 9 июля на Манежной площади в Москве во время акции с требованием освободить главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева. Орлов 13 сентября был оштрафован на 10 тысяч рублей, рассмотрение дела Ганнушкиной суд перенес на 1 октября.

Правозащитникам вменили часть 5 статьи 20.2 КоАП - нарушение порядка проведения акции во время действия особого указа президента России, связанного с проведением чемпионата мира по футболу.

Тверской районный суд Москвы не предупредил Ганнушкину и ее адвокатов о том, что дело об акции с требованием освободить Оюба Титиева не будет рассмотрено сегодня. По словам Ганнушкиной, ей пришлось порядка трех часов прождать в суде, чтобы узнать о переносе дела.

"В 11.00 мск мы были в суде и ждали более двух с половиной часов. Потом адвокат Роза Магомедова вмешалась, и мы узнали, что суд отложен. До этого нам никто ничего не говорил о том, что суд отложен. Где-то в 14.00 мск мы ушли оттуда. С нами там были шесть представителей посольств европейских стран в России", - рассказала глава комитета "Гражданское содействие" корреспонденту "Кавказского узла".

Причиной для переноса заседания была названа занятость суда, сообщил адвокат Роза Магомедова. "Заседание не состоялось в связи с занятостью суда! Правда забыли предупредить", - написала она на своей странице в Facebook.

Представители суда заявили, что пытались уведомить адвокатов Ганнушкиной об отмене заседания. "В суде утверждали, что предупредили моего представителя Дениса Шедова, но он был недоступен, когда ему звонили, то есть Денис не получил информацию. Когда я сказала, что можно было мне отправить sms-сообщение, получила ответ, что им никто не оплачивает sms. В результате нас в известность не поставили", - пояснила Светлана Ганнушкина.

Правозащитница обратила внимание на враждебное отношение судьи. "Вынесли нам повестку на 26 октября, а у меня в этот день важный семинар, я ни на одну минуту не смогу оттуда уйти. Когда я об этом сообщила судье, она мне сказала выйти и закрыть дверь. Я еще не решила, пойду на суд или нет", - сказала Ганнушкина.

Правозащитница уверена, что решение по ее делу будет таким же, как по делу ее коллеги Олега Орлова. "Мне выпишут штраф в 10 тысяч рублей", - заключила она.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", новости о преследовании активистов собраны на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Власти Чечни отказались от попытки представить репрессии против семей боевиков требованиями народа", "Правозащитники связали радикализацию чеченской молодежи с давлением силовиков", "Жители Чечни раскритиковали попытки оправдать угрозы Кадырова правозащитникам".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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