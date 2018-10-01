01 октября 2018, 22:23

Число жертв ДТП с автобусом и поездом в Баку возросло до 35

13-летний школьник погиб, еще 34 человека госпитализированы в результате столкновения автобуса и поезда в Баку, уточнили в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", ранее Минздрав сообщал, что в результате аварии на железной дороге один человек погиб и 25 были доставлены в больницу. ДТП произошло сегодня в поселке Бина. По данным ОАО "Азербайджанские железные дороги", водитель автобуса, следовавшего по городскому маршруту, выехал на рельсы, когда по железнодорожному пути двигался поезд.

По уточненным данным, число жертв ДТП возросло до 35 человек. Один из них - 13-летний школьник - скончался по пути в больницу, остальные пострадавшие госпитализированы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Минздрава Азербайджана Сафая Ахмедова. 

По ее данным, два человека помещены в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, трое доставлены в городской Клинический медицинский центр №1, остальные - в Бакинскую городскую клиническую больницу №3 в поселке Сабунчи.

Ахмедова сообщила, что состояние некоторых пострадавших тяжелое, не уточнив число тяжелораненых.

В Главном управлении полиции на транспорте МВД начато расследование по статье 263.2 УК Азербайджана (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

"Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия для установления причин ДТП, привлечения к ответственности виновных", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД.

Примечание:

"Шесть человек погибли в ДТП в Азербайджане", "Пять человек остаются в больницах после ДТП близ Избербаша", "Жертвами ДТП с автобусом в Азербайджане стали 11 человек".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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