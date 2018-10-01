Житель Ингушетии получил срок за хранение взрывного устройства

01 октября 2018, 20:28

Магасский районный суд приговорил жителя Ингушетии к двум годам колонии, признав его виновным в хранении самодельного взрывного устройства и боеприпасов, сообщила сегодня прокуратура.

По версии следствия, мужчина хранил в своей квартире в Назрани самодельное взрывное устройство, изготовленное по типу ручных осколочных гранат, и 12 патронов к автомату Калашникова и пистолету "Стечкина АПС". Силовики изъяли СВУ и боеприпасы при обыске в ноябре 2016 года, проинформировала прокуратура Ингушетии.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов и взрывного устройства). Он приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 50 тысяч рублей, сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле житель Ингушетии был обвинен в продаже боеприпасов в Чечне. Он был задержан в Курчалоевском районе Чечни при продаже более 300 патронов к пистолету Макарова, сообщило МВД.