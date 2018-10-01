Волгоградский суд продлил арест замглавы «Молодой гвардии»

01 октября 2018, 18:30

Суд Центрального района Волгограда сегодня продлил до 4 ноября арест заместителю главы регионального отделения "Молодой гвардии "Единой России" Ренату Булатову, арестованному после ДТП, в котором погибли четыре человека.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа суд принял решение арестовать на два месяца заместителя руководителя волгоградского регионального штаба "Молодой гвардии "Единой России" Рената Булатова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибла семья из четырех человек, в том числе двое детей. 24 августа Волгоградский областной суд признал арест законным.

ДТП с участием Булатова подорвало репутацию партии власти перед выборами в Волгоградскую гордуму, которые прошли 9 сентября, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Волгоградское отделение "Единой России" пообещало приостановить членство в партии Рената Булатова. Сам Булатов свою вину признал.

На продлении ареста Булатову настаивали следствие и прокурор, потерпевший и его представитель поддержали ходатайство, сообщил адвокат Булатова Виталий Григорьев.

"Арест продлен до 4 ноября. Я настаивал на изменении меры пресечения на домашний арест либо залог, потому что в настоящее время все следственные действия выполнены. Мы уже ознакомились с материалами уголовного дела, меру пресечения фактически нужно было продлить, чтобы направить дело в суд. Уже никто не говорит о том, что Ренат может на кого-то повлиять или чему-то воспрепятствовать", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Виталий Григорьев.

По его словам, "уже все доказано", все экспертизы проведены. "Глупо чего-то опасаться на данной стадии следствия. Но, видимо, в связи с общественным резонансом было принято такое решение, ни с чем другим я это связать не могу. Не менее чем через 24 дня должно быть назначено новое судебное заседание", - отметил Виталий Григорьев.

Ренат Булатов сегодня присутствовал в суде, сказал адвокат. "В связи с тем, что Ренат сегодня впервые увидел брата погибшей, он начал свою речь с того, что извинился перед потерпевшим и выразил свое соболезнование. Он поддержал ходатайство защиты по поводу меры пресечения и сказал, что не собирается ни от кого скрываться", - пояснил Виталий Григорьев.

"По нашей версии, что нашло свое подтверждение при проведении автотехнической экспертизы, Ренат поздно заметил автомобиль Перчиевых. Он не смог остановиться, даже при экстренном торможении нельзя было избежать столкновения. Ренат пытался уйти на обочину, что видно и по схеме ДТП, что сделал и второй водитель. Оба они ушли на обочину", - рассказал Виталий Григорьев.

Он добавил, что не согласен с сегодняшним постановлением суда, но вопрос об обжаловании пока не решен.

Адвокат потерпевшей стороны Эдгар Кармазиновский сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что удовлетворен решением суда.

"Мы за то, чтобы он сидел под стражей. Максимальный срок наказания по статье, по которой обвиняют Булатова, до 7 лет лишения свободы. Так как он первый раз привлекался к уголовной ответственности, то имеет право заявить об особом порядке рассмотрения дела. Защита Булатова заявила особый порядок. Таким образом от максимального наказания можно отнять треть. Мы хотим рассматривать дело в общем порядке. В этом ДТП четверо погибших. Он выйдет и будет дальше заниматься своими делами. А родственники погибших никогда больше не увидят своих родных", - заявил Эдгар Кармазиновский.