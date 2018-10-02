Сотрудники колонии на Ставрополье заподозрены в хищении 4,5 миллиона

02 октября 2018, 00:07

Директор фирмы и сотрудники УФСИН в Ставропольском крае присвоили средства, выделенные по госконтракту на поставку оборудования в исправительную колонию, сообщил Следком.

По данным следствия, в июне 2017 года должностные лица исправительной колонии перечислили на лицевой счет ООО "Железноводск-курорт" 4,5 миллиона рублей, выделенных на приобретение оборудования для производства маргарина.

"В реальности новое оборудование в исправительное учреждение не поставлялось и в эксплуатацию не вводилось", - говорится в сообщении, опубликованном 1 октября на сайте Следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю.

В отношении директора коммерческой организации было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом.

Против сотрудников колонии открыто дело ч. 1 ст. 286 УК РФ о превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел," руководитель коммерческой фирмы в Буйнакске получил более 14 миллионов рублей по госконтракту и договорам с поликлиникой, не имея права на выполнение предусмотренных в них услуг.