26 человек стали жертвами ДТП с автобусом и поездом в Баку

01 октября 2018, 17:31

Один человек погиб, 25 доставлены в больницу после столкновения маршрутного автобуса с поездом в поселке Бина, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Авария произошла сегодня в 14.35 по местному времени (13.25 мск). Водитель автобуса, следовавшего по городскому маршруту, выехал на рельсы, когда по железнодорожному пути двигался поезд со скоростью 30 км в час, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ОАО "Азербайджанские железные дороги".

"Бригады скорой помощи забрали с места происшествия 26 человек. К сожалению, один человек, школьник, скончался по дороге в больницу", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова.

"Кавказский узел" ранее писал, что 30 сентября два человека погибли, еще 15 получили травмы при столкновении туристического микроавтобуса с грузовиком в Сумгаите.