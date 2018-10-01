Пять человек пострадали при ДТП в Ставрополе

01 октября 2018, 16:36

Пятеро пострадавших в результате аварии в Ставрополе госпитализированы, сообщили в УГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла вечером 30 сентября на проспекте Космонавтов.

"Водитель "Шкоды Фабия" по неустановленной пока причине не справился с управлением и наехал на бордюр, затем выехал на встречку, где столкнулся с "Хендэ Акцент"", - цитирует представителя УГИБДД по краю "Интерфакс".

В результате аварии с серьезными травмами госпитализированы водитель и два пассажира "Шкоды" - молодые люди в возрасте 18-19 лет, а также водитель и пассажир "Хендэ" - девушка 26 лет и мужчина 37 лет, передает со ссылкой на источник в ведомстве ГТРК "Ставрополье".

"Кавказский узел" ранее писал, что 17 сентября один человек погиб и еще трое пострадали после автомобильной аварии в Кировском округе Ставропольского края.