Глава МВД Дагестана отказался комментировать дело об убийстве Гасангусейновых

01 октября 2018, 16:41

Министр внутренних дел Дагестана посетил сегодня несогласованный митинг в поддержку Муртазали и Патимат Гасангусейновых, однако отказался высказаться о деле об убийстве их сыновей, сославшись на то, что расследование ведет Следком.

Как писал "Кавказский узел", сегодня более 300 человек пришли на несогласованный митинг в Махачкале, чтобы выразить поддержку Муртазали и Патимат Гасангусейновым, добивающимся встречи с главой Дагестана.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы из села Гоор-Хиндах были убиты 23 августа 2016 года. Силовики заявили, что они входили в "шамильскую" группировку боевиков и открыли по ним огонь из автоматов. Односельчане Гасангусейновых потребовали провести расследование, заявив, что убитые были пастухами и не имели отношения к боевикам , говорится в статье "Убийство чабанов в Дагестане" на "Кавказском узле". 24 сентября отец и мать убитых братьев Гасангусейновых провели пятичасовой пикет в Махачкале, а на следующий день восемь часов пикетировали у здания правительства Дагестана, но так и не добились встречи с главой республики Владимиром Васильевым.

Сегодня в 13.30 мск на центральную площадь Махачкалы, где собралось несколько сот человек, чтобы выразить поддержку родителям убитых братьев Гасангусейновых, пришел министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. К нему подошли начальник УВД Махачкалы и полпред главы республики в центральном территориальном округе Абидин Карчигаев, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции.

По его данным, родители братьев Гасангусейновых направились в сторону министра, но разговор между ними так и не состоялся. Муртазали Гасангусейнов вместе с женой прошли к подъехавшей на площадь машине и поехали в здание Следственного управления Следственного комитета России. Несколько десятков людей последовали за ними пешком, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Дело об убийстве братьев комментировать я не могу, потому что его ведет Следственный комитет. Я не встречался с родителями, так как я не в курсе хода следствия, а обманывать их не хочу", - заявил Абдурашид Магомедов журналистам после отъезда Гасангусейновых.

Он также подчеркнул, что сочувствует родителям молодых людей и заявил, что впервые слышит от журналистов, что сотрудники полиции могут быть причастны к убийству пастухов. "Если у них есть какие-то факты, то я готов встретиться с родителями", - добавил он.

Пользователи соцсетей отметили, что на митинге в поддержку отца и матери убитых братьев Гасангусейновых не выдвигались политические лозунги.

"Здесь нет политических лозунгов. Выступил отец, сказал, что он понимает - никто не вернёт ему детей, но он хочет, чтобы такое не повторилось с другими. Безнаказанность порождает вседозволенность. Люди договорились, что будут поддерживать семью морально и соберут деньги на адвокатов. Счет будет опубликован в интернете. Договорились, что на связи и уже на санкционированный митинг придём, и придёт нас очень много. Спасибо полиции, что не стали разгонять", - написал в своем аккаунте в соцсети Facebook участник акции Тимур Раджабов.

"Народ собрался в поддержку семьи Гасангусейновых и стоит на площади молча", - отметил в аккаунте во "ВКонтакте" Шамиль Хадулаев, опубликовав фото площади, заполненной людьми.

Он также подчеркнул, что министр МВД стоял "чуть в стороне от митингующих".

Напомним, что ЕСПЧ в июне коммуницировал жалобу Муртазали Гасангусейнова и запросил копии всех материалов следствия. Российские власти должны ответить на вопросы суда до 4 октября.