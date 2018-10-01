Азербайджанский суд ужесточил режим осужденному по "нардаранскому делу"

01 октября 2018, 15:27

Бакинский апелляционный суд сегодня отказался удовлетворить жалобу Джахада Бабакишизаде на решение о его переводе в тюрьму более строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", 25 января 2017 года Джахад Бабакишизаде был приговорен к 14,5 года лишения свободы по делу о беспорядках в азербайджанском поселке Нардаран. Всего по "нардаранскому делу" были осуждены 18 человек, они получили от 10 до 20 лет заключения.

Лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников признаны судом виновными в организации беспорядков, которые начались в бакинском поселке Нардаран после проведенной в ноябре 2015 года операции силовиков. Итогом стала гибель семи человек, в том числе двоих полицейских. "Кавказский узел" в справочном материале "Нардаран" попытался разобраться в ситуации, которая сложилась в поселке к настоящему времени, проследив историю конфликта между светскими властями и религиозными деятелями, отмеченного протестами, арестами и кровавыми столкновениями.

Сегодня Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу на перевод Бабакишизаде из колонии №12 в Гобустанскую тюрьму, где более строгий режим, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" мать осужденного Рахиля Бабакишизаде.

"Администрация колонии №12 обратилась в суд, чтобы моему сыну ухудшили условия содержания и перевели в Гобустанскую тюрьму. Они это объяснили тем, что мой сын 9 раз подвергался дисциплинарным наказаниям – выговорам и заключению в карцер. Но это были придирки. Однажды его наказали за то, что при нем нашли фото Талеха Багирзаде. В другой раз, когда один заключенный [совершил попытку суицида] и ему не оказывали медицинскую помощь, Джахад стал требовать срочного вмешательства врачей. Неделю назад, 25 сентября, Карадагский районный суд удовлетворил обращение руководства колонии о переводе моего сына в Гобустанскую тюрьму", - рассказала женщина.

По ее словам, интересы 21-летнего Джахада Бабакишизаде представлял в суде государственный адвокат. "Сейчас у Джахада нет адвоката. У нас нет средств, чтобы нанять ему адвоката. В апелляционном суде ему назначили государственного адвоката. Но он ничего не сделал для защиты моего сына. Джахад сказал сегодня в суде, что он не нарушал порядка. Апелляционный суд отклонил жалобу моего сына", - сказала Рахиля Бабакишизаде.

Она уточнила, что через несколько дней ее сына переведут в Гобустанскую тюрьму, так как решение суда первой инстанции считается вступившим в силу.

Представитель Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что жалоба Джахада Бабакишизаде не удовлетворена.

По закону осужденным, регулярно нарушающим правила внутреннего распорядка, суд вправе ужесточить режим содержания, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник отдела общественных связей Пенитенциарной службы Азербайджана.

Это не первый случай, когда верующего отправляют в Гобустанскую тюрьму, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" и координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев.

"Лидера "Исламской партии" Мовсума Самедова уже дважды заключали в Гобустанскую тюрьму. Такое же решение было в отношении богослова Абгюля Сулейманова. Видимо, их изолировали из-за авторитета среди осужденных. Нередко осужденные уже в заключении становятся верующими. С другой стороны, религиозные активисты часто проявляют непреклонность и подают пример другим, и тюремным администрациям это не нравится. В колониях осужденные живут в бараках-общежитиях, в Гобустанской тюрьме - содержатся в камере по 1-2 человека и находятся в контакте с ограниченным числом заключенных", - пояснил Гюльалыев.

Он уточнил, что Центр защиты политзаключенных признал политзаключенными осужденных по "нардаранскому делу", в том числе Джахада Бабакишизаде.

Новости о случаях преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".