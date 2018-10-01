Жители Армении потребовали отставки главы общины Ани

01 октября 2018, 14:33

Около 50 человек заблокировали сегодня вход в администрацию общины Ани в городе Маралике, выдвинув требование об отставке ее главы Артака Геворгяна, заявили участники акции протеста, пригрозив заблокировать банк и почту.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля 2017 года депутаты Национального собрания Армении во втором и окончательном чтении приняли законопроект об объединении 328 сел в 34 общины, несмотря на протесты оппозиции.

Инициатором укрупнения сельских общин выступил кабинет министров Армении. Авторы проекта утверждали, что объединение повысит эффективность управления. Кроме того, по их мнению, укрупнение общин увеличит их инвестиционную привлекательность. Однако 27 августа жители общины Ахурян и восьми прилегающих сел Ширакской области перекрыли дорогу в знак протеста против укрупнения общин. 30 сентября в селе Ухтадзор Араратской области Армении жители выступили против главы общины, обвинив его в неэффективном управлении.

Причиной акции протеста жителей стало халатное отношение главы общины к вопросу развития Маралика, заявил корреспонденту "Кавказского узла" участник акции, местный житель Айк Антонян.

По его словам, Артак Геворгян "ничего не делает для развития города" и "устраивает своих родственников на должности".

Антонян отметил, что сегодняшняя акция не первая, протесты продолжаются месяц.

Протестующие требуют отставки главы общины вместе с членами Совета старейшин, и проведения новых выборов в органы местного самоуправления. Здание администрации будет заблокировано 72 часа, если за это время Геворгян не подаст в отставку, активисты заблокируют почту и банк, подчеркнул Айк Антонян.

В укрупненную общину Ани входят 17 населенных пунктов. Маралик, в котором, по данным официального сайта администрации Ширакской области, проживают 7144 человек, является центром общины, сообщает корреспондент "Кавказского узла". В целом в укрупненной общине Ани проживают 22 458 человек.

Протестующие разместили скамейку перед входной дверью в здание администрации и никого не пропускают, заявил корреспонденту "Кавказского узла" другой участник акции Виген Сафарян.

По его словам, в акции принимают участие около 50 человек. Полицейские не вмешиваются в действия активистов, подчеркнул Виген Сафарян. "Новые выборы покажут, насколько Артак Геворгян прав. Тем более правительство гарантирует проведение честных выборов. Пусть получат доверие народа и закроют тему", - отметил он.

По словам Сафаряна, к протесту также присоединились члены Совета старейшин Дзоракапа и Сарнахбюра, которые входят в укрупненную общину, при этом он не уточнил, кто именно.

Артак Геворкян оказался недоступен для комментариев, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

При этом, ранее глава администрации общины отмечал, что подавать в отставку не собирается. "Этот вопрос в повестке не стоит. Тут нет политических требований, просто идет борьба за кресло главы общины. Этих людей объединила идея захватить власть", - процитировал руководителя общины Артака Геворкяна 24 августа "Sputnik-Армения".

Геворкян также назвал направленные против него акции "демагогией" и категорически отверг обвинения в свой адрес.