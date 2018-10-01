Военкомат Чечни потребовал личного знакомства поручителей с призывниками

01 октября 2018, 15:38

Среди молодых жителей Чечни, желающих пройти срочную службу в армии, во время осеннего призыва будет проводиться жесткий отбор, заявил сегодня представитель военкомата республики.

Как писал "Кавказский узел", первый масштабный призыв срочников из Чечни за последние 22 года прошел осенью 2014 года. Ряды российской армии пополнили 500 новобранцев из Чечни. С тех размер квоты не менялся.

Масштабного призыва в российскую армию в Чечне не было с 1992 по 2014 год. Осенью 2001 года в Чечне был проведен эксперимент с призывом на срочную службу 70 юношей. Все они были направлены в спортивную роту мотострелковой бригады, дислоцированной в Московском военном округе. Однако спустя несколько месяцев всех призывников из Чечни вернули домой из-за многочисленных конфликтов с сослуживцами. В 2007 году уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев высказался против отправки чеченцев на военную службу за пределы республики, а около 100 человек приняли участие в пикете в Грозном под лозунгом -"Призыв в армию сегодня - провокация, завтра - священный долг".

Общий призывной контингент в Чечне превышает 80 тысяч человек. При этом на военную службу призывается только 500 чеченских новобранцев, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель военного комиссариата республики.

"Призывников в войска мы отправляем только раз в году, в рамках осеней призывной кампании. Призыв стартует с сегодняшнего дня. Призывные комиссии сформированы во всех городских и районных комиссариатах и приступили к работе. Увеличение призывного контингента в рамках призывной кампании пока не планируется. В войска мы направим 500 новобранцев, которые пройдут жесткий отбор", - пояснил сотрудник военкомата Чечни.

По его словам, чеченские призывники будут проходить военную службу в частях и соединениях Южного военного округа: сухопутных войсках, военно-морском флоте и соединениях воздушно-космических сил. Часть призывников пополнит ряды военнослужащих подразделений Росгвардии, дислоцированных на территории республики, пояснил сотрудник военкомата.

"Сотни призывников обращаются в военкоматы с просьбами призвать их в войска добровольцами. Приоритет у физически развитых, имеющих спортивные разряды юношей, выпускников вузов и техникумов. То есть, отбираем наиболее способных и подготовленных", - пояснил он.

По словам сотрудника военкомата Чечни, каждый призывник должен иметь поручителя. "Обычно в качестве поручителей выступали участковые инспекторы или местные имамы. В рамках этой призывной кампании вводится правило, что каждый поручитель должен персонально знать того, за кого он поручается, знать его семью, сильные и слабые стороны юноши. Это даст возможность качественно подходить к процессу отбора призывников", - уверен он.

При этом представитель военкомата не пояснил, как именно будет проверяться, насколько хорошо поручители знают призывников и что именно требуется от тех, кто поручается за молодых людей.

В 2017 году первый замначальника главного организационно-мобилизационного управления российского генерального штаба Евгений Бурдинский отметил, что на всем российском Северном Кавказе введен институт поручителей за призывников, гарантирующих добросовестную службу подопечных. По его словам, первые поручители появились в 2014 году в Чечне с возобновлением там призыва на военную службу. За каждым чеченским призывником есть поручитель из числа старейшин и государственных чиновников, который ручается, что новобранец будет достойно нести службу, цитировало 31 декабря 2017 года Бурдинского РИА "Новости".

Молодые чеченцы рассказали о перспективах службы в армии

Желанием построить в успешную карьеру или стать профессиональными военными объяснили корреспонденту "Кавказского узла" свое стремление пройти срочную службу в армии молодые жители Чечни.

"Сейчас в России, чтобы поступить на государственную службу, нужно отслужить в армии. У меня есть определенные планы на этот счет, поэтому намерен пройти военную службу. Заявление о том, чтобы меня призвали добровольцем я подавал еще летом, но тогда призыва не было. Надеюсь, что призовут сейчас", - рассказал грозненец Шамиль.

"У нас призыв ограниченный, а желающих пойти в армию действительно очень много. Некоторые мои знакомые специально выезжали за пределы республики, делали там прописку, чтобы их потом оттуда призвали. Здесь (в республике) каких-то перспектив на будущее нет, оттого все и рвутся служить, чтобы потом уже определиться, как быть дальше. Можно или в военное училище поступать, или продолжить службу по контракту. Зарплаты у военных сейчас хорошие. Да и на пенсию они выходят в 45 лет. Так что плюсы налицо", - считает другой местный житель Сайд-Ахмад.

По словам жителя Чечни, он намерен отслужить в армии после окончания техникума. "Я в следующем году оканчиваю техникум и хотел бы сразу пойти в армию. Понравится служба, стану контрактником, а если нет, то буду искать что-то на "гражданке". В любом случае, служба в армии будет только на пользу", - уверен молодой человек.