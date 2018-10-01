Ростовчанин Владислав Мордасов признан политзаключенным

01 октября 2018, 12:35

Активист, задержанный в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года и обвиненный в попытке организовать массовые беспорядки, дал признательные показания под пытками, заявил Правозащитный центр "Мемориал" и потребовал освободить Мордасова.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября 2017 года на площади Советов в Ростове-на-Дону были задержаны 13 протестующих - сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева, обещавшего в этот день революцию. По версии следствия, акцию организовали жители Ростова-на-Дону Владислав Мордасов и Ян Сидоров - администраторы Telegram-чата «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону», где обсуждались планы организации массовых беспорядков.

Мордасов и Сидоров, которые 5 ноября 2017 года вышли на площадь с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам», были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 1 и 2 ст. 212 УК РФ (покушение на организацию массовых беспорядков и покушение на участие в них). Следствие сочло, что оба молодых человека "действовали в целях организации массовых беспорядков, сбора толпы <…> применения предметов, представляющих опасность для окружающих". Родственники отрицают связь Мордасова и Сидорова с Мальцевым. 22 августа Правозащитный центр "Мемориал" признал Яна Сидорова политзаключенным.

Анализ доступных правозащитникам материалов уголовного дела позволяет сделать вывод о невиновности Мордасова, заявила пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал". "Следствие не может представить никаких материальных свидетельств того, что обвиняемые действительно пытались организовать массовые беспорядки или хотя бы планировали их", - считают правозащитники.

По их данным, Мордасов и Сидоров "без оружия, только с плакатами неэкстремистского содержания («Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку»), листовками и мегафонами, потратив 3500 рублей, планировали провести пикет", а не организовать беспорядки или попытаться свергнуть региональное правительство.

"Следствие не приводит никаких объяснений, почему, если Мордасов и Сидоров якобы совершили даже не «приготовление», а «покушение» на организацию массовых беспорядков, не было никаких признаков того, что они могут начаться. Сама конструкция, подразумевающая, что массовые беспорядки могут начаться в результате проведения обычного пикета с обычными требованиями, нелепа. Такой умысел можно приписать любому участнику любого пикета, в том числе согласованного", - говорится в сообщении, размещенном 30 сентября на сайте Правозащитного центра.

Часть 1 ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти) предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы, ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) - от трех до восьми лет лишения свободы.

Согласно заявлению "Мемориала", Мордасов утверждает, что после задержания его пытали, а также били по голове, животу, почкам и низу живота. "В ходе последнего эпизода пыток Мордасову, по его утверждению, дважды надевали на голову противогаз и перекрывали доступ воздуха внутрь, прежде чем он дал «нужные» показания, в которых оговорил себя и Сидорова", - говорится в опубликованном пресс-релизе.

Поэтому, считают правозащитники, признание Мордасова в намерении организовать массовые беспорядки "безусловно, должно быть отнесено к недопустимым доказательствам, а сообщение о пытках - должным образом расследовано".

Правозащитный центр «Мемориал» считает Мордасова политическим заключенным и призывает немедленно его освободить, отмечается в пресс-релизе.

"Мы требуем привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод участников публичных акций и случайных прохожих, задержанных 5 ноября 2017 года", - заявил Правозащитный центр.

В сообщении также отмечается, что признание лица политзаключенным "не означает ни согласия ПЦ «Мемориал» со взглядами и высказываниями признаваемых политзаключенными лиц, ни одобрения их высказываний или действий".

6 мая активисты провели около здания правительства Ростовской области серию одиночных пикетов в поддержку Яна Сидорова и Владислава Мордасова. "Статья 212 УК РФ стала инструментом политических репрессий и расправы над молодыми мирными гражданами России. Мы пришли на то же самое место, где ребята последний раз были на свободе, и требуем их освободить", - сказала "Кавказскому узлу" участница акции Анастасия Шевченко.

Напомним, что Ян Сидоров в июле объявлял голодовку в СИЗО. Он считает уголовное дело против него сфабрикованным и обратился с заявлением в адрес уполномоченного по правам человека, а также прокуратуры Ростовской области. Представители Генпрокуратуры в Москве выслушали аргументы в защиту Сидорова, у семьи появилась надежда на объективное расследование, сообщил 21 июля "Кавказскому узлу" дед активиста Владимир Сидоров.

По мнению Владимира Сидорова, дело в отношении его внука стало результатом деятельности провокаторов в Telegram-чате, где обсуждалось проведение мирной акции протеста. "Он говорил мне, что был чат, где были провокаторы, которые призывали ко всяким незаконным действиям, но на этих людей просто не обращали внимания. Он не поддерживал это, говорил максимум о листовках и мирных акциях", - рассказал 6 апреля "Кавказскому узлу" дед активиста.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".