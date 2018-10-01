http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/326028. Фото https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12197627@egNews

01 октября 2018, 10:37

Военные отчитались об активных российско-армянских учениях

Более тысячи военнослужащих российской военной базы и Вооруженных сил Армении участвуют в учениях, которые начались сегодня на полигоне "Баграмян", сообщили в Южном военном округе. На 8 октября запланированы также совместные учения подразделений противовоздушной обороны, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября в войсках Южного военного округа начались масштабные учения. Более 30 двусторонних батальонных тактических учений, в которых примут участие около 45 тысяч военнослужащих, решено провести в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии, сообщили военные.

Двусторонние батальонные тактические учения с участием военнослужащих российской военной базы и Вооруженных сил Армении начались на полигоне "Баграмян", сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Командиры мотострелковых подразделений во взаимодействии с артиллерийскими, танковыми, разведывательными, инженерными и подразделениями связи при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработают задачи по поиску, блокированию и уничтожению условного противника", - приводит сегодня слова Астафьева ТАСС.

Совместные батальонные тактические учения на полигоне "Баграмян" начались сегодня и закончатся 14 октября, уточнила пресс-служба ЮВО.

"В них будет задействовано более 1 тысячи военнослужащих и более 200 единиц военной специальной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ военной базы ЮВО в Закавказье", - говорится в сообщении ЮВО, размещенном на сайте Минобороны России.

Задача российской военной базы в Армении - прикрытие южного фланга России и обеспечение защиты Армении как участника Договора о коллективной безопасности, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "102-я военная база Группы российских войск в Закавказье".

С 8 по 13 октября на полигоне Минобороны Армении имени Баграмяна пройдут также учения подразделений объединенной группировки войск Вооруженных сил Армении и России. Тема учений - "Приведение воинских частей и подразделений в степень боевой готовности. Усиление защиты государственной границы Республики Армения, применение сил и средств ПВО, подготовка и ведение оборонительных боев", сообщило 25 сентября со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении NEWS.am.

Ранее в Армении прошло двустороннее батальонно-тактическое учение подразделений радиационной, химической, биологической защиты, сообщила 25 сентября "Российская газета". Российские военные поставили дымовые и аэрозольные завесы на высоту до 15 метров, закрыв площадь военного аэродрома Эребуни на территории более 5 гектаров, что позволило скрыть военные объекты от условного противника "в визуальном, инфракрасном и радиолокационном диапазонах", уточнило издание.

По данным издания, двусторонние батальонные тактические учения на Южном Кавказе завершатся 31 октября.

Напомним, что 18 сентября артиллеристы российской военной базы в Армении отрабатывали навыки мортирной стрельбы в условиях горной местности, а 20 сентября истребители и вертолеты приняли участие в учениях на полигоне "Алагяз" в Армении.

Примечание:

"Более тысячи военных начали учения на чеченском полигоне", "Более 400 военных прошли учения на полигонах Чечни", "НАТО призвало Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии".

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